Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Η τρυφερή φωτογραφία με τον 3,5 μηνών γιο της

Ο γιος της δημοσιογράφου ήταν για δύο μήνες στη ΜΕΝΝ

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τι είχε πει η δημοσιογράφος για τον σύζυγό της/ βίντεο από MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι μοιράστηκε τρυφερή φωτογραφία με τον 3,5 μηνών γιο της.
  • Ο γιος της γεννήθηκε πρόωρα στις 26 Μαΐου και χρειάστηκε νοσηλεία στη ΜΕΝΝ.
  • Η δημοσιογράφος περιγράφει την αγάπη και την αγωνία της κατά τη διάρκεια των δύο μηνών στη θερμοκοιτίδα.
  • Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε ανήμερα των γενεθλίων της, που αποκτούν νέο νόημα με την έλευση του γιου της.
  • Ο σύζυγός της, Νεκτάριος Λεμονίδης, ήταν πάντα στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου.

Μία τρυφερή της στιγμή, εκείνη που έχει αγκαλιά τον μόλις 3, 5 μηνών γιο της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ελίζαμπεθ Ελέτσι. 

Γέννησε πρόωρα η Ελίζαμπεθ Ελέτσι: «Σ' έφεραν τυλιγμένο μέσα σε σακουλάκι»

Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Η τρυφερή φωτογραφία με τον 3,5 μηνών γιο της

Η δημοσιογράφος κρατάει σφιχτά στα χέρια της το μοναχοπαίδι της το οποίο έφερε στον κόσμο πρόωρα  τέλη Μαΐου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

 

 

Ο γιος της έμεινε σε θερμοκοιτίδα για δύο μήνες και η ίδια εκείνη την περίοδο έκανε συνέχεια προσευχές για να τα καταφέρει ο μονάκριβός της.

«Ο πιο όμορφος λόγος που από φέτος θα αγαπώ ακόμα περισσότερο τα γενέθλιά μου, είναι γιατί μου χάρισαν το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Κάποιες ιστορίες αγάπης χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να ειπωθούν. Στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες της κύησης μου, ο μικρός μου πρίγκιπας αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή να γνωρίσει τον κόσμο. Μέσα σε μόλις 30 λεπτά, ήρθε στον κόσμο φυσιολογικά, τόσο μικρός, αλλά ήδη ένας τεράστιος μαχητής. Η πρώτη φορά που σε κράτησα στην αγκαλιά μου δεν ήταν όπως την είχα ονειρευτεί. Σε έφεραν τυλιγμένο μέσα σε ένα μικρό διάφανο σακουλάκι, τόσο μικροσκοπικό και τόσο πολύτιμο. Κι όμως, εκείνη η αγκαλιά ήταν η πιο μεγάλη της ζωής μου. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως η δύναμη δεν μετριέται σε κιλά ή σε εβδομάδες κύησης, αλλά στην καρδιά, στην πίστη και στην θετική μας σκέψη. Ακολούθησαν δύο μήνες στη θερμοκοιτίδα,στην ΜΕΝΝ.  Δύο μήνες γεμάτοι προσευχές, δάκρυα, αγωνία, πίστη, ελπίδα και αμέτρητη αγάπη. Κάθε μέρα μάς αποδείκνυες πως γεννήθηκες για να παλεύεις. Πως τα Θαύματα υπάρχουν… και πως μερικές από τις πιο δυνατές ψυχές ξεκινούν τη ζωή τους λίγο νωρίτερα.

Σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων μου, δεν θα μπορούσα να ζητήσω πιο όμορφο Δώρο. Γιατί η δική μου ζωή απέκτησε πραγματικό νόημα από τη στιγμή που ήρθες εσύ.Με απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη, σας παρουσιάζω τον γιο μου. Το μικρό μου θαύμα. Τη μεγαλύτερη προσευχή που εισακούστηκε. Την πιο όμορφη ευλογία της ζωής μου.Καλώς ήρθες στη ζωή μας, αγόρι μου.Να είσαι πάντα γερός, φωτεινός και ευλογημένος. Εμείς θα είμαστε για πάντα δίπλα σου, να σε αγαπάμε, να σε προστατεύουμε και να σε καμαρώνουμε.

Σ’ αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις» είχε γράψει στο facebook. 

Από κοντά της δεν έφυγε στιγμή ο παθολόγος  σύζυγός της Νεκτάριος Λεμονίδης. 


 

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