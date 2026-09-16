Οι The Black Tabasco κυκλοφορούν σήμερα το νέο τους video για το τραγούδι ‘Animal Love’, μέσα από το ομώνυμο άλμπουμ. Το άλμπουμ ‘Animal Love’ κυκλοφόρησε τον Απρίλιο 2026 και ήρθε ως συνέχεια του ντεμπούτου ‘Bite The Pepper’, λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές από τα εγχώρια μέσα, με το τετραμελές indie rock-blues συγκρότημα από την Αθήνα να μπαίνει γερά στο χάρτη της ανεξάρτητης μουσικής σκηνής.

«Το ‘Animal Love’ είναι ένα από τα αγαπημένα μας κομμάτια του δίσκου, γι’ αυτό και τελικά δώσαμε το όνομά του σε ολόκληρο το άλμπουμ. Είναι fun, έχει ωραίο rock groove και είναι από τα τραγούδια που πραγματικά απολαμβάνουμε να παίζουμε live…» αναφέρει η μπάντα για το κομμάτι που επέλεξε για να γυρίσουν σε video, ενώ συνεχίζει για την εμπειρία γύρω από το γύρισμα.

«Το γύρισμα του clip ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Όλοι οι άνθρωποι που συμμετείχαν ήταν φανταστικοί και από την πρώτη στιγμή δημιουργήθηκε ένα πολύ όμορφο κλίμα. Περάσαμε τόσο καλά, που πολλές φορές νιώθαμε πως δεν κάναμε γύρισμα, αλλά ότι βρισκόμασταν απλώς σε ένα μεγάλο party με φίλους».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΓΙΑ ΤΟ ‘ANIMAL LOVE’ ΕΔΩ: