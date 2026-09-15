Μία σημαντική μουσική εκδήλωση, που πέρα από το ερμηνευτικό ενδιαφέρον της έχει ιδιαίτερο ανθρωπιστικό και συμβολικό χαρακτήρα, οργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με τίτλο «Κρατάμε τη Φλόγα της Ειρήνης, της Ελπίδας και του Ανθρωπισμού Αναμμένη», την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:00, στο εμβληματικό Καλλιμάρμαρο – Παναθηναϊκό Στάδιο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Για σχεδόν 150 χρόνια, ο Ε.Ε.Σ. έχει αποδείξει τη στιβαρή αποφασιστικότητά του να υπηρετεί τον άνθρωπο, προσφέροντας αδιάλειπτη βοήθεια στον συνάνθρωπο και επιδεικνύοντας, σε όλες τις δύσκολες στιγμές της κοινωνίας, τις αδιαπραγμάτευτες αρχές που διαχρονικά διέπουν την προσφορά του: την αλληλεγγύη, την ειρήνη, την εθελοντική προσφορά, την ελπίδα και τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Όλα αυτά προσδίδουν στην εκδήλωση έναν ιδιαίτερο ανθρωπιστικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Στην εκδήλωση, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση και επιμέλεια του Πασχάλη Τόνιου, θα ακουστούν συνθέσεις του Γιώργου Χατζηνάσιου, του Πασχάλη Τόνιου και του Νίκου Πλατύραχου, ερμηνευμένες από μία πλειάδα γνωστών και δημοφιλών τραγουδιστών.

Τη σκηνή στη μεγάλη συναυλία θα μοιραστούν οι Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ελένη Δήμου, Δώρος Δημοσθένους, Βίκυ Καρατζόγλου, Πένυ Μπαλτατζή, Μαριάννα Παπαμακαρίου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Μέμος Μπεγνής, Σοφία Παπάζογλου, Βασίλης Σκουλάς, Μπάμπης Τσέρτος και Γιώργης Χριστοδούλου.

Τους καλλιτέχνες θα συνοδεύσουν οι μουσικοί Θανάσης Βασιλάς, Γιώργος Καραγιάννης, Κυριάκος Γκουβέντας, Θανάσης Σοφράς, Δημήτρης Χριστοδουλάκης, Δήμητρα Χανιαλάκη, Βαγγέλης Κονταράτος, Γιάννος Γιοβάνος, Παναγιώτης Βέργος, Ανδρέας Βουδούρης, Χρήστος Ζούμπος και Ντάσο Κούρτης. Ενορχήστρωση: Χρήστος Ζούμπος.

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Επίσης, στη μεγάλη συναυλία θα συμμετάσχουν 50 χορωδίες, με συνολικά 1.000 χορωδούς, εγνωσμένης καλλιτεχνικής αξίας.

Επέκταση ωραρίου λειτουργίας, σε μετρό και τραμ για την εξυπηρέτηση του κόσμου

Σε επέκταση ωραρίου λειτουργίας του μετρό & τραμ και σήμερα 15 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο προχωρά η ΣΤΑΣΥ.

Ως εκ τούτου τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής:

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:00,

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:00,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:32,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:19,

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:34 &

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:16.

Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό "Σύνταγμα" προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 01:43,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 01:40,

από Ομόνοια προς Ελληνικό στη 01:54,

από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,

από Αττική προς Ελληνικό στη 01:49,

από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:07,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στη 01:34,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 01:38,

από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στη 01:55 &

από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.

Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση "ΣΥΝΤΑΓΜΑ":

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

προς Πικροδάφνη στη 01:40,

προς Ασκληπιείο Βούλας στη 01:40 και

προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά στις 00:30.