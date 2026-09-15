Βελμάρ: Το SEAT Ibiza με όφελος έως 1500 ευρώ

Σε επιλεγμένα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα

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Αυτοκινητο
Βελμάρ: Το SEAT Ibiza με όφελος έως 1500 ευρώ
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Το SEAT Ibiza συνδυάζει τη σύγχρονη σχεδίαση με προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και συστήματα υποβοήθησης οδηγού, αποτελώντας μία από τις πλέον ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας του. Τώρα, η απόκτησή του γίνεται ακόμη πιο ελκυστική, χάρη στο όφελος έως 1.500€ που προσφέρει η SEAT Βελμάρ σε επιλεγμένα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα.Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινής μετακίνησης, το SEAT Ibiza ξεχωρίζει για τον δυναμικό χαρακτήρα, την άνεση, την πρακτικότητα και την αποδοτικότητά του, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη οδηγική εμπειρία

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