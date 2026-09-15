Μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσει έζησε ο Matthew Rhys στα φετινά Emmy Awards, καθώς ο δημοφιλής ηθοποιός κατάφερε να κερδίσει δύο βραβεία Α’ ανδρικού ρόλου την ίδια βραδιά, γράφοντας τη δική του σελίδα στην ιστορία του θεσμού.

Ο Matthew Rhys βραβεύτηκε για την ερμηνεία του στο «Widow’s Bay» στην κατηγορία Α’ ανδρικού ρόλου σε κωμική σειρά, ενώ απέσπασε ακόμη μία σημαντική διάκριση για το «The Beast in Me» στην κατηγορία Α’ ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά, ανθολογική σειρά ή τηλεταινία.

Με τις δύο νέες νίκες του, ο ηθοποιός έφτασε συνολικά τα τρία Emmy στην καριέρα του και έγινε ο μοναδικός ηθοποιός που έχει καταφέρει να κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο και στις τρεις μεγάλες κατηγορίες ανδρικής ερμηνείας.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά του, μιλώντας στους δημοσιογράφους στα παρασκήνια της τελετής. Κρατώντας δύο από τα αγαλματίδιά του, ο Matthew Rhys σχολίασε με χιούμορ για όσα ακολούθησαν μετά τη μεγάλη βραδιά: «Οι εορτασμοί θα διαρκέσουν πολύ, θα είναι διαφορετικοί και ελπίζω, κάποιες φορές, ξέφρενοι».

Το «Widow’s Bay» έφερε στον Matthew Rhys μία από τις μεγάλες νίκες της βραδιάς

Η διάκριση του Matthew Rhys ήρθε σε μια βραδιά που ανήκε σε μεγάλο βαθμό στο «Widow’s Bay».

Η σειρά σάρωσε στα φετινά Emmy, κατακτώντας συνολικά 14 βραβεία και δημιουργώντας νέο ρεκόρ για κωμική σειρά σε μία σεζόν. Παράλληλα, απέσπασε και το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς, επιβεβαιώνοντας την τεράστια επιτυχία της.

Ο Matthew Rhys υποδύεται τον δήμαρχο μιας μικρής νησιωτικής κοινότητας στη Νέα Αγγλία, όπου οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με μια πανάρχαια κατάρα. Η σειρά, δημιουργία της Katie Dippold, κινείται ανάμεσα στην κωμωδία και τον τρόμο, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο τηλεοπτικό αποτέλεσμα.

Το «Widow’s Bay» είχε ήδη συγκεντρώσει οκτώ Emmy σε προηγούμενη τελετή και πρόσθεσε ακόμη έξι στη μεγάλη βραδιά, κερδίζοντας σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφιο εκείνο το βράδυ.

Οι συμπρωταγωνιστές του επίσης ξεχώρισαν

Η επιτυχία του Matthew Rhys δεν ήταν η μοναδική διάκριση για το καστ του «Widow’s Bay».

Ο Stephen Root κέρδισε το Emmy Β’ ανδρικού ρόλου σε κωμική σειρά, ενώ η Kate O’Flynn απέσπασε το αντίστοιχο βραβείο Β’ γυναικείου ρόλου. Και για τους δύο, μάλιστα, ήταν τα πρώτα Emmy της καριέρας τους.

Η σειρά κέρδισε ακόμη τα βραβεία σκηνοθεσίας για τον Hiro Murai και σεναρίου για την Katie Dippold, η οποία παρέλαβε το πρώτο της Emmy στην πρώτη της υποψηφιότητα.

«The Pitt» και Jean Smart στις μεγάλες διακρίσεις

Στη δραματική κατηγορία, το «The Pitt» αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Καλύτερη Δραματική Σειρά, ενώ ο Noah Wyle κέρδισε ξανά το Emmy Α’ ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά.

Η Jean Smart, από την άλλη, πρόσθεσε ακόμη ένα αγαλματίδιο στη συλλογή της, κερδίζοντας για πέμπτη φορά το Emmy Α’ γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά για το «Hacks». Η 75χρονη ηθοποιός έχει πλέον οκτώ Emmy συνολικά.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν και η στιγμή της Rhea Seehorn, η οποία απέσπασε το πρώτο Emmy της καριέρας της για το «Pluribus», έπειτα από δύο προηγούμενες υποψηφιότητες για το «Better Call Saul».

Η φετινή βραδιά των Emmy είχε, λοιπόν, αρκετούς μεγάλους νικητές, όμως ο Matthew Rhys ήταν αναμφισβήτητα ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν περισσότερο, φεύγοντας από την τελετή με δύο βραβεία Α’ ανδρικού ρόλου και ένα ιστορικό ρεκόρ στο ενεργητικό του.