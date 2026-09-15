Matthew Rhys: Η ιστορική βραδιά στα Emmy – Δύο βραβεία Α’ ανδρικού ρόλου

Η ιστορική βραδιά στα Emmy

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.26 , 11:00 «Πέρσες» του Αισχύλου, στο Θέατρο Φούρνος, από τις 14 Οκτωβρίου 2026
15.09.26 , 10:56 Matthew Rhys: Η ιστορική βραδιά στα Emmy – Δύο βραβεία Α’ ανδρικού ρόλου
15.09.26 , 10:55 Θ. Πλεύρης: «Γνωρίζω τον γιατρό που κατηγορείται για τον Μαζωνάκη»
15.09.26 , 10:43 Αυξήθηκαν οι δανεισμοί βιβλίων από τις βιβλιοθήκες για το 2025
15.09.26 , 10:30 Θάνατος Μαζωνάκη: «Απατεώνες. Όταν ακούτε κβαντική ιατρική να τρέχετε»
15.09.26 , 10:29 Όλγα Φαρμάκη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 32χρονου αδερφού της Μανούσου
15.09.26 , 10:23 Χανιά: Σε σοβαρή κατάσταση το 17 ημερών βρέφος- Τι υποστηρίζει η μητέρα του
15.09.26 , 10:19 Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με το μαγιό στο πρώτο της τρίαθλο
15.09.26 , 10:15 IVECO GREECE: Νέος διευθυντής επαγγελματικών οχημάτων
15.09.26 , 10:00 Τέο Τζέιμς: Ο βασικός υποψήφιος για τον νέο James Bond είναι Έλληνας
15.09.26 , 10:00 Συνταγή για μοσχαράκι με σάλτσα μήλου και τηγανητές πατάτες
15.09.26 , 09:54 Οι κορυφαίες φθινοπωρινές τροφές που θα ωφελήσουν την υγεία σας
15.09.26 , 09:45 Μάνου για Μαζωνάκη: «Ούτε που τον ήξερα & αυτόν και τη δουλειά του»
15.09.26 , 09:35 Τριήμερο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες - Τι καιρό θα κάνει στην Αττική
15.09.26 , 09:32 Τρομακτικό ατύχημα: Μπλέχτηκαν τα μαλλιά της σε ρόδα λούνα παρκ στην Ινδία
Όλγα Φαρμάκη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 32χρονου αδερφού της Μανούσου
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστό εστιατόριο για την ψαρόσουπα η οικογένειά του
Μάνου για Μαζωνάκη: «Ούτε που τον ήξερα & αυτόν και τη δουλειά του»
Χασαπόπουλος για κηδεία Μαζωνάκη: «Θα το πω, ο Σάκης γιατί δεν πήγε;»
Θάνατος Μαζωνάκη: «Απατεώνες. Όταν ακούτε κβαντική ιατρική να τρέχετε»
ΔΥΠΑ: Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας
Γιατροί Μαζωνάκη: «Έχεις δύο χρόνια να ζήσεις» - Νέα καταγγελία
Τρομακτικό ατύχημα: Μπλέχτηκαν τα μαλλιά της σε ρόδα λούνα παρκ στην Ινδία
Χανιά: Σε σοβαρή κατάσταση το 17 ημερών βρέφος- Τι υποστηρίζει η μητέρα του
Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε κατάθλιψη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες ΑP
Στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά /AP

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Matthew Rhys κέρδισε δύο βραβεία Α’ ανδρικού ρόλου στα φετινά Emmy, για τις σειρές «Widow’s Bay» και «The Beast in Me».
  • Έφτασε τα τρία Emmy στην καριέρα του και έγινε ο πρώτος ηθοποιός που κερδίζει βραβείο σε όλες τις μεγάλες κατηγορίες ανδρικής ερμηνείας.
  • Η σειρά «Widow’s Bay» κατέκτησε συνολικά 14 βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Καλύτερης Κωμικής Σειράς.
  • Σημαντικές διακρίσεις είχαν επίσης οι Stephen Root και Kate O’Flynn, κερδίζοντας τα πρώτα τους Emmy.
  • Το «The Pitt» αναδείχθηκε Καλύτερη Δραματική Σειρά και η Jean Smart κέρδισε το Emmy Α’ γυναικείου ρόλου για πέμπτη φορά.

Μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσει έζησε ο Matthew Rhys στα φετινά Emmy Awards, καθώς ο δημοφιλής ηθοποιός κατάφερε να κερδίσει δύο βραβεία Α’ ανδρικού ρόλου την ίδια βραδιά, γράφοντας τη δική του σελίδα στην ιστορία του θεσμού.

Ο Matthew Rhys βραβεύτηκε για την ερμηνεία του στο «Widow’s Bay» στην κατηγορία Α’ ανδρικού ρόλου σε κωμική σειρά, ενώ απέσπασε ακόμη μία σημαντική διάκριση για το «The Beast in Me» στην κατηγορία Α’ ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά, ανθολογική σειρά ή τηλεταινία.

Matthew Rhys: Έγραψε ιστορία στα Emmy – Κέρδισε δύο βραβεία Α’ ανδρικού ρόλου την ίδια βραδιά

Με τις δύο νέες νίκες του, ο ηθοποιός έφτασε συνολικά τα τρία Emmy στην καριέρα του και έγινε ο μοναδικός ηθοποιός που έχει καταφέρει να κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο και στις τρεις μεγάλες κατηγορίες ανδρικής ερμηνείας.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά του, μιλώντας στους δημοσιογράφους στα παρασκήνια της τελετής. Κρατώντας δύο από τα αγαλματίδιά του, ο Matthew Rhys σχολίασε με χιούμορ για όσα ακολούθησαν μετά τη μεγάλη βραδιά: «Οι εορτασμοί θα διαρκέσουν πολύ, θα είναι διαφορετικοί και ελπίζω, κάποιες φορές, ξέφρενοι».

Το «Widow’s Bay» έφερε στον Matthew Rhys μία από τις μεγάλες νίκες της βραδιάς

Η διάκριση του Matthew Rhys ήρθε σε μια βραδιά που ανήκε σε μεγάλο βαθμό στο «Widow’s Bay».

Η σειρά σάρωσε στα φετινά Emmy, κατακτώντας συνολικά 14 βραβεία και δημιουργώντας νέο ρεκόρ για κωμική σειρά σε μία σεζόν. Παράλληλα, απέσπασε και το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς, επιβεβαιώνοντας την τεράστια επιτυχία της.

Ο Matthew Rhys υποδύεται τον δήμαρχο μιας μικρής νησιωτικής κοινότητας στη Νέα Αγγλία, όπου οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με μια πανάρχαια κατάρα. Η σειρά, δημιουργία της Katie Dippold, κινείται ανάμεσα στην κωμωδία και τον τρόμο, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο τηλεοπτικό αποτέλεσμα.

Το «Widow’s Bay» είχε ήδη συγκεντρώσει οκτώ Emmy σε προηγούμενη τελετή και πρόσθεσε ακόμη έξι στη μεγάλη βραδιά, κερδίζοντας σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφιο εκείνο το βράδυ.

Διπλή νίκη για τον Matthew Rhys στα Emmy

Οι συμπρωταγωνιστές του επίσης ξεχώρισαν

Η επιτυχία του Matthew Rhys δεν ήταν η μοναδική διάκριση για το καστ του «Widow’s Bay».

Ο Stephen Root κέρδισε το Emmy Β’ ανδρικού ρόλου σε κωμική σειρά, ενώ η Kate O’Flynn απέσπασε το αντίστοιχο βραβείο Β’ γυναικείου ρόλου. Και για τους δύο, μάλιστα, ήταν τα πρώτα Emmy της καριέρας τους.

Η σειρά κέρδισε ακόμη τα βραβεία σκηνοθεσίας για τον Hiro Murai και σεναρίου για την Katie Dippold, η οποία παρέλαβε το πρώτο της Emmy στην πρώτη της υποψηφιότητα.

«The Pitt» και Jean Smart στις μεγάλες διακρίσεις

Στη δραματική κατηγορία, το «The Pitt» αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Καλύτερη Δραματική Σειρά, ενώ ο Noah Wyle κέρδισε ξανά το Emmy Α’ ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά.

Matthew Rhys: Το μοναδικό επίτευγμα που πέτυχε στα Emmy

Η Jean Smart, από την άλλη, πρόσθεσε ακόμη ένα αγαλματίδιο στη συλλογή της, κερδίζοντας για πέμπτη φορά το Emmy Α’ γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά για το «Hacks». Η 75χρονη ηθοποιός έχει πλέον οκτώ Emmy συνολικά.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν και η στιγμή της Rhea Seehorn, η οποία απέσπασε το πρώτο Emmy της καριέρας της για το «Pluribus», έπειτα από δύο προηγούμενες υποψηφιότητες για το «Better Call Saul».

Η φετινή βραδιά των Emmy είχε, λοιπόν, αρκετούς μεγάλους νικητές, όμως ο Matthew Rhys ήταν αναμφισβήτητα ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν περισσότερο, φεύγοντας από την τελετή με δύο βραβεία Α’ ανδρικού ρόλου και ένα ιστορικό ρεκόρ στο ενεργητικό του.

Matthew Rhys: Το μοναδικό επίτευγμα που πέτυχε στα Emmy

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MATTHEW RHYS
 |
EMMY AWARDS
 |
EMMY AWARDS 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όλγα Φαρμάκη - Μανούσος Φαρμάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Όλγα Φαρμάκη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 32χρονου αδερφού της Μανούσου
Κλέλια Ανδριολάτου: Με μαγιό στο πρώτο της τρίαθλο
Celebrities & Gossip Νεα
Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με το μαγιό στο πρώτο της τρίαθλο
Τέο Τζέιμς: Έλληνας Ο Βασικός Υποψήφιος για Το James Bond
Celebrities & Gossip Νεα
Τέο Τζέιμς: Ο βασικός υποψήφιος για τον νέο James Bond είναι Έλληνας
Αφροδιτη Μάνου - Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μάνου για Μαζωνάκη: «Ούτε που τον ήξερα & αυτόν και τη δουλειά του»
Τζάστιν - Χέιλι Μπίμπερ: Επέτειος Οκτώ Χρόνων για το Ζεύγος
Celebrities & Gossip Νεα
Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Επέτειος οκτώ χρόνων για το ζευγάρι!
Κατερίνα Λιόλιου - Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
«Μας έχεις κάνει κομμάτια»: Η Κατερίνα Λιόλιου αποχαιρετά τον Μαζωνάκη
Μιχάλης Κουϊνέλης - Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μιχάλης Κουϊνέλης – Γιώργος Μαζωνάκης: «Έτσι περνάγαμε στο στούντιο»
Κηδεία Μαζωνάκη: Συντετριμμένη Η Μπεκατώρου
Celebrities & Gossip Νεα
Κηδεία Μαζωνάκη: Συντετριμμένη η Μπεκατώρου - Στο πλευρό της ο σύζυγός της
Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ
Celebrities & Gossip Νεα
Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Η πρώτη ματιά στη νέα ζωή τους στη Βρετανία!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top