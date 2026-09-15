BMW: Νέα πρωτότυπα συστήματα ασφαλείας με βίντεο

Εκτός από τις εκτενείς εικονικές δοκιμές μέσω προσομοιώσεων και την αξιολόγηση μέσω πραγματικών δοκιμών με τον στόλο των οχημάτων εξέλιξης της BMW, τα δεδομένα εικόνας από πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες που προέρχονται από οχήματα πελατών μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη για τη συνεχή βελτίωση και περαιτέρω εξέλιξη των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Από τον Απρίλιο του 2026, το BMW Group έχει τη δυνατότητα να συλλέγει τέτοιο οπτικό υλικό στα κράτη-μέλη της ΕΕ από οχήματα της νέας γενιάς μοντέλων, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογία αισθητήρων και αρχιτεκτονική επεξεργασίας δεδομένων για την καταγραφή βίντεο του περιβάλλοντος ανάλογα με την περίσταση. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι νέες BMW iX3 και i3, η X5 και η Σειρά 7, καθώς και νέα μοντέλα που θα ακολουθήσουν και αναβαθμίσεις μοντέλων. Η χρήση του εν λόγω οπτικού υλικού προϋποθέτει τη συγκατάθεση των πελατών και πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων. Χάρη στις ενημερώσεις λογισμικού της BMW, οι πελάτες και οι υπόλοιποι χρήστες του δρόμου θα επωφελούνται από over-the-air (OTA) αναβαθμίσεις συστημάτων, οι οποίες θα βασίζονται σε δεδομένα εικόνας που προέρχονται από οχήματα πελατών και καταγράφονται σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Η τήρηση των ισχυόντων κανονισμών προστασίας δεδομένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συλλογής και χρήσης τους. Το BMW Group παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό σε έναν νέο ιστότοπο, στον οποίο είναι αναρτημένες οι σχετικές ενημερώσεις περί απορρήτου.

Καταγραφή δεδομένων μόνο σε συγκεκριμένες οδηγικές συνθήκες.

Η συλλογή δεδομένων για την εξέλιξη των συστημάτων υποβοήθησης εστιάζει αποκλειστικά σε συγκεκριμένες κυκλοφοριακές συνθήκες, όπου η συμβολή της τεχνολογίας είναι πραγματικά χρήσιμη. Τέτοια παραδείγματα είναι όταν τα συστήματα αποτρέπουν μια σύγκρουση κατά την αλλαγή λωρίδας στον αυτοκινητόδρομο, η ενεργοποίηση του αυτόματου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης, ένα απότομο φρενάρισμα ή ένας ξαφνικός ελιγμός αποφυγής κινδύνου. Συλλέγονται στοχευμένα μόνο τα δεδομένα εικόνας και αισθητήρων που χρειάζονται για να γίνει κατανοητή η κατάσταση και να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο τα συστήματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται εικόνες του περιβάλλοντος του οχήματος από τις εξωτερικές κάμερες, καθώς και στοιχεία για τη δυναμική συμπεριφορά του οχήματος, όπως η ταχύτητα, η κατεύθυνση και η γωνία του τιμονιού.

Στο πλαίσιο αυτό, από τα μέσα Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων βίντεο βάσει συγκεκριμένων συμβάντων, με μέγιστη διάρκεια 120 δευτερόλεπτα ανά περίπτωση και σε μη τροποποιημένη μορφή. Το BMW Group έχει εφαρμόσει μέτρα «Privacy-by-Design» για την επεξεργασία τους. Πριν από τη χρήση τους, ο αριθμός πλαισίου του οχήματος διαγράφεται αμέσως μετά τη μετάδοσή του στα συστήματα πληροφορικής του BMW Group, ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η σύνδεση των δεδομένων με συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Σε καμία περίπτωση τα συστήματα της BMW δεν ταυτοποιούν μεμονωμένους χρήστες του δρόμου. Το πρωτογενές αυτό υλικό χρησιμοποιείται για την περαιτέρω εξέλιξη των συστημάτων υποβοήθησης και των λειτουργιών μερικώς αυτοματοποιημένης οδήγησης μέσω μηχανικής μάθησης.

Αν εξουσιοδοτημένα άτομα της BMW χρειαστεί να αποκτήσουν πρόσβαση σε μεμονωμένες καταγραφές για σκοπούς εξέλιξης, τα πρόσωπα ή οι πινακίδες κυκλοφορίας των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου θολώνονται πριν από την προβολή τους, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό. Η διαχείριση του υλικού που συλλέγεται για τον σκοπό αυτό πραγματοποιείται σε πλήρη εναρμόνιση με όλες τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.