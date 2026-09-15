Μιχάλης Κουϊνέλης – Γιώργος Μαζωνάκης: «Έτσι περνάγαμε στο στούντιο»

Το βίντεο από το στούντιο που μοιράστηκε ο Stavento

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Μιχάλης Κουϊνέλης – Το συγκινητικό βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μιχάλης Κουϊνέλης μοιράστηκε ένα βίντεο από τις στιγμές του με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο στούντιο, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.
  • Το βίντεο δείχνει την οικειότητα και τη συνεργασία τους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Ο Κουϊνέλης εξέφρασε την ανάγκη να μοιραστεί τις αναμνήσεις του με τον κόσμο, γράφοντας: "Καλό ταξίδι αδερφέ...".
  • Η ανάρτηση συγκίνησε τους διαδικτυακούς φίλους τους, με πολλές αντιδράσεις και μηνύματα αποχαιρετισμού.
  • Ο Κουϊνέλης είχε αναφέρει ότι το τελευταίο τραγούδι του Μαζωνάκη, "Επιπτώσεις", ήταν δικό του έργο.

Μια διαφορετική πλευρά της σχέσης που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη θέλησε να μοιραστεί ο Μιχάλης Κουϊνέλης, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

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Ο Μιχάλης Κουϊνέλης, ο οποίος εκτιμούσε βαθιά τον Γιώργο Μαζωνάκη, δημοσίευσε ένα ασπρόμαυρο βίντεο από τις κοινές τους στιγμές στο στούντιο. Μακριά από τα φώτα της σκηνής και τις μεγάλες εμφανίσεις, οι δύο καλλιτέχνες καταγράφονται σε πιο χαλαρές και αυθόρμητες στιγμές, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατούσε μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

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Στο βίντεο, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται καθισμένος στο στούντιο, κρατώντας στα χέρια του κάποια χαρτιά, ενώ η ατμόσφαιρα ανάμεσά τους μαρτυρά την οικειότητα που είχαν αναπτύξει μέσα από τη μουσική.

Ο Μιχάλης Κουϊνέλης αποφάσισε να κρατήσει αυτές τις εικόνες για λίγο καιρό μακριά από τα social media, όμως μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη ένιωσε την ανάγκη να τις μοιραστεί με τον κόσμο.

«Ας μην τα κρατάω μόνο για μένα… Έτσι περνάγαμε στο στούντιο κάθε φορά. Καλό ταξίδι αδερφέ…», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.

 

Η ανάρτηση συγκίνησε τους διαδικτυακούς φίλους των δύο καλλιτεχνών, με εκατοντάδες likes και μηνύματα να κατακλύζουν τα σχόλια. Καρδιές και συγκινημένα emoji συνόδευσαν το βίντεο, με τους θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη να αποχαιρετούν με τον δικό τους τρόπο τον τραγουδιστή.

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Ο Μιχάλης Κουϊνέλης είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη και λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, αναφερόμενος μάλιστα και στο τελευταίο τραγούδι που ερμήνευσε ο καλλιτέχνης, τις «Επιπτώσεις».

«Εγώ τώρα έχω μια πολύ περίεργη συγκυρία, διότι το τελευταίο τραγούδι που είπε, οι “Επιπτώσεις”, είναι ένα δικό μου τραγούδι. Του παρουσίασα μια σειρά τραγουδιών, τα οποία είχαν και πιο χαρούμενα τραγούδια, και όταν του παρουσίασα αυτό το ζεϊμπέκικο, που ήταν λίγο πειραματικό, μου είπε: “Αδελφέ, θα πούμε αυτό”», είχε αναφέρει ο Μιχάλης Κουϊνέλης.

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ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΪΝΕΛΗΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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