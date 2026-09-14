Ο Γιώργος Μαζωνάκης ταξίδεψε στη γειτονιά των αγγέλων και άνθρωποι που τον έζησαν από κοντά προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλειά του.

Από το απόγευμα της 13ης Σεπτεμβρίου έως και σήμερα, αργά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια επικράτησε το αδιαχώρητο.

Από τον απλό κόσμο, που ταυτίστηκε με τις επιτυχίες του, μέχρι τους ανθρώπους που συνδέθηκαν καλλιτεχνικά μαζί του στα 33 χρόνια μουσικής του πορείας, όλοι ήταν εκεί για να αποχαιρετήσουν τον «Μαζώ» και να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του.

Ο Πάνος Μουζουράκης δε γινόταν να λείπει τόσο από το τελευταίο «αντίο» όσο και από τη λαϊκή αγρυπνία, καθώς με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχαν έρθει κοντά μέσα από το «The Voice», όπου τους απολαμβάναμε στον ρόλο του κριτή.

Με μαύρα ρούχα και βλέμμα απλανές, ο ίδιος έδειχνε να μην μπορεί να πιστέψει ότι ο άνθρωπος, με τον οποίο πριν από λίγο καιρό μοιράζονταν το ίδιο πλατό, δε βρίσκεται πια στη ζωή.

Ο Πάνος Μουζουράκης έζησε μια ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένη βραδιά στη Λεμεσό, καθώς η συναυλία του πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πάνος Μουζουράκης: Αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη / NDP Πέτρος & Ανδρέας Νικολαρέας

Ο καλλιτέχνης μίλησε με συγκίνηση για τον φίλο και συνεργάτη του, θυμήθηκε στιγμές από τη γνωριμία και τη συνεργασία τους στο «The Voice» και αναφέρθηκε στη μοναδικότητα και το ταλέντο του. Παράλληλα, εξήγησε πως επέλεξε να μη μιλήσει δημόσια στα social media για την απώλειά του, τονίζοντας πως το πένθος είναι προσωπική υπόθεση και πως «μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ».

Στο τέλος της βραδιάς, ο Πάνος Μουζουράκης τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα από τη μουσική, αφιερώνοντάς του τραγούδια, εμφανώς συγκινημένος.