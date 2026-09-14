Χανιά: Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλική κάκωση βρέφος 17 ημερών

Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία pexels (Emma Bauso)
Χανιά: Με Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση Βρέφος 17 Ημερών
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βρέφος 17 ημερών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλική κάκωση στα Χανιά.
  • Το μωρό μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων και διαπιστώθηκε εγκεφαλική αιμορραγία από χτύπημα.
  • Διακομίσθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου.
  • Η 18χρονη μητέρα του βρέφους συνελήφθη από την Αστυνομία και θα απολογηθεί στον ανακριτή.
  • Η μητέρα είχε περάσει μόνη της την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, με ψυχολογικά προβλήματα.

Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις λίγων ημερών στα Χανιά.  

Το μωρό μεταφέρθηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Νοσοκομείο Χανίων και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία, η οποία αποδίδεται σε χτύπημα. 

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, το βράδυ της ίδιας ημέρας κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, το μεσημέρι της Δευτέρας η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας του βρέφους. 

Η νεαρή γυναίκα οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή την Τρίτη.  

Για την υπόθεση φέρεται να ενημέρωσε τις Αρχές ο διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκομείου Χανίων, κ. Καραβιτάκης. 

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 18χρονη φέρεται να είχε περάσει μόνη της την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και όλη την περίοδο της λοχείας, καθώς ο πατέρας του παιδιού φέρεται να είχε εξαφανιστεί, με την ίδια να βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. 

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