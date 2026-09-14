Συγκινημένος ο Βρεττός: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μείνει αθάνατος»

«Είμαστε συγκλονισμένοι, όλη η Ελλάδα πενθεί σήμερα», είπε στο star.gr

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
Ο Ηλίας Βρεττός μιλά για τον Γιώργο Μαζωνάκη / Star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ηλίας Βρεττός παρευρέθηκε στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη συγκίνησή του.
  • Ανέφερε ότι η Ελλάδα πενθεί και ότι ο Μαζωνάκης ήταν μία από τις 'κολώνες' της μουσικής σκηνής.
  • Δήλωσε ότι ο καλλιτέχνης θα μείνει αθάνατος μέσα από το έργο και την παρακαταθήκη του.
  • Εξομολογήθηκε ότι είχε να δει τον Μαζωνάκη καιρό, αλλά διατηρούσαν επαφή μέσω κοινών γνωστών.
  • Θυμήθηκε έντονες καλλιτεχνικές στιγμές που είχαν περάσει μαζί.

Ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένος εμφανίστηκε ο Ηλίας Βρεττός στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου έδωσε το «παρών» για να πει το τελευταίο «αντίο» στο φίλο και συνάδελφό του Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

O Ηλίας Βρεττός στην εξόδια ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη / Φωτογραφία: NDP

O Ηλίας Βρεττός στην εξόδια ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη / Φωτογραφία: NDP

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, μίλησε αποκλειστικά στο star.gr και την Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου, λέγοντας εμφανώς συγκινημένος: «Είμαστε πραγματικά όλοι συγκλονισμένοι, νομίζω ότι η Ελλάδα πενθεί σήμερα. Ο καθένας από εμάς νιώθει ότι έχασε έναν άνθρωπο δικό του, είτε γνώριζε τον Γιώργο, είτε όχι. Εγώ τυχαίνει να τον γνώριζα αρκετά καλά. Αισθάνομαι ότι μία από τις "κολώνες", αν μπορώ να το πω έτσι, της δουλειάς μας, έπεσε και έπεσε γρήγορα, άδικα, επώδυνα, για όλους μας, έχοντας αφήσει όμως μία τεράστια παρακαταθήκη και ένα τεράστιο έργο».

Γιώργος Μαζωνάκης: Βίσση, Φέρρης και Κοκκίνου στη λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια

Πλήθος κόσμου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για την εξόδια ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη / Φωτογραφία: Eurokinissi

Πλήθος κόσμου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για την εξόδια ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη / Φωτογραφία: Eurokinissi

«Πραγματικά τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όλους τους δικούς του ανθρώπους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι εμείς, όπως κάναμε, ακόμη πιο έντονα και τώρα, κάθε βράδυ θα τον τραγουδάμε και θα τον θυμόμαστε. Αυτός ο άνθρωπος και αυτό ο τεράστιος καλλιτέχνης πραγματικά θα μείνει αθάνατος, μέσα απο το αποτύπωμα που έχει αφήσει στις καρδιές όλων μας. Μέσα από το έργο του και μέσα από το προσωπικό, το αποτύπωμα που έχει αφήσει στις καρδιές όλων μας».

Ηλίας Βρεττός: Η συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη πάνω στη σκηνή

Συγκινημένος ο Βρεττός: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μείνει αθάνατος»

Ο Ηλίας Βρεττός εξομολογήθηκε ότι είχε να δει καιρό τον Γιώργο Μαζωνάκη, παρόλα μέσα από κοινούς γνωστούς μάθαινε ο ένας τα νέα του άλλου. Εκείνο που έχει να θυμάται πάντως είναι: «Ένα βράδυ που είχαμε περάσει στο σπίτι του Γιώργου και κάποιες πολύ έντονες στιγμές, καλλιτεχνικές και ανθρώπινες, που ζήσαμε μαζί εκείνο το βράδυ. Νομίζω ότι κάτι τέτοιες ώρες έχουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα. Στη δικήμου καρδιά, τουλάχιστον».

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