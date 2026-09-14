Ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένος εμφανίστηκε ο Ηλίας Βρεττός στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου έδωσε το «παρών» για να πει το τελευταίο «αντίο» στο φίλο και συνάδελφό του Γιώργο Μαζωνάκη.

O Ηλίας Βρεττός στην εξόδια ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη / Φωτογραφία: NDP

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, μίλησε αποκλειστικά στο star.gr και την Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου, λέγοντας εμφανώς συγκινημένος: «Είμαστε πραγματικά όλοι συγκλονισμένοι, νομίζω ότι η Ελλάδα πενθεί σήμερα. Ο καθένας από εμάς νιώθει ότι έχασε έναν άνθρωπο δικό του, είτε γνώριζε τον Γιώργο, είτε όχι. Εγώ τυχαίνει να τον γνώριζα αρκετά καλά. Αισθάνομαι ότι μία από τις "κολώνες", αν μπορώ να το πω έτσι, της δουλειάς μας, έπεσε και έπεσε γρήγορα, άδικα, επώδυνα, για όλους μας, έχοντας αφήσει όμως μία τεράστια παρακαταθήκη και ένα τεράστιο έργο».

Πλήθος κόσμου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για την εξόδια ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη / Φωτογραφία: Eurokinissi

«Πραγματικά τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όλους τους δικούς του ανθρώπους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι εμείς, όπως κάναμε, ακόμη πιο έντονα και τώρα, κάθε βράδυ θα τον τραγουδάμε και θα τον θυμόμαστε. Αυτός ο άνθρωπος και αυτό ο τεράστιος καλλιτέχνης πραγματικά θα μείνει αθάνατος, μέσα απο το αποτύπωμα που έχει αφήσει στις καρδιές όλων μας. Μέσα από το έργο του και μέσα από το προσωπικό, το αποτύπωμα που έχει αφήσει στις καρδιές όλων μας».

Ο Ηλίας Βρεττός εξομολογήθηκε ότι είχε να δει καιρό τον Γιώργο Μαζωνάκη, παρόλα μέσα από κοινούς γνωστούς μάθαινε ο ένας τα νέα του άλλου. Εκείνο που έχει να θυμάται πάντως είναι: «Ένα βράδυ που είχαμε περάσει στο σπίτι του Γιώργου και κάποιες πολύ έντονες στιγμές, καλλιτεχνικές και ανθρώπινες, που ζήσαμε μαζί εκείνο το βράδυ. Νομίζω ότι κάτι τέτοιες ώρες έχουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα. Στη δικήμου καρδιά, τουλάχιστον».