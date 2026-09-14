Αλλάζει ο καιρός: Συννεφιά, βροχές και καταιγίδες από σήμερα

Στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία

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STAR.GR
Καιρος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/9/2026)

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Μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καθώς σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, την ώρα που στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν γενικά καλές καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους πρόσκαιρα, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο. Στις συγκεκριμένες περιοχές δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις να αναπτύσσονται κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς στα βόρεια, τους 31 βαθμούς στα δυτικά και κεντρικά, ενώ στα νησιά του Αιγαίου θα κυμανθεί επίσης έως τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης κατά βάση αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς.

Η εικόνα του καιρού αναμένεται, επομένως, να είναι διαφορετική από περιοχή σε περιοχή, με τοπικά φαινόμενα στα ανατολικά και βόρεια και πιο ήπιες συνθήκες στην υπόλοιπη χώρα.

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