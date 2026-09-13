Σημαντική μαρτυρία στην έρευνα για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε ο οδηγός ταξί, που φέρεται να ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε πριν ο τραγουδιστής μπει στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο οδηγός παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη από το σπίτι του στη Βούλα. Κατά τη διαδρομή, ο τραγουδιστής του ζήτησε να κάνει στάση σε ένα φαρμακείο για να αγοράσει κάτι. Στη συνέχεια επέστρεψε στο ταξί και μαζί έφτασαν έξω από το ιατρείο.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο οδηγός, η άφιξη στο Κολωνάκι έγινε στις 13:55. Πρόκειται για ένα στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για την έρευνα, καθώς οι κατηγορούμενοι φέρεται να έχουν αναφέρει στις καταθέσεις τους ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο περίπου στις 16:00.

«Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε, να πω την αλήθεια, τη δική μου την αλήθεια σε σχέση με τον πελάτη μου. Δεν ξέρω αν αυτά θα τα βρει η Δικαιοσύνη, η οικογένειά του αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οδηγός ταξί μιλώντας στο Mega.

Η μαρτυρία του αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή και το τι συνέβη από τη στιγμή που έφτασε στο ιατρείο μέχρι την κατάρρευσή του.

Το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή / Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ώρα της απολογίας για τους δύο γιατρούς

Οι δύο κατηγορούμενοι καλούνται τη Δευτέρα να δώσουν εξηγήσεις στον 32ο Τακτικό Ανακριτή για όσα τους χρεώνει η κατηγορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η θανατηφόρα έκθεση φαίνεται να συνδέεται, όπως προκύπτει από το μέχρι στιγμής υπάρχον υλικό, με την εν εξελίξει ιατρική πράξη, δηλαδή την πλασμαφαίρεση, για την οποία είχε μεταβεί, μετά το μεσημέρι της Τετάρτης, στην οδό Καρνεάδου ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να έχει πει πως ο τραγουδιστής πήγε στο ιατρείο σε κακή οργανική κατάσταση. Εφόσον αποδειχθεί κάτι τέτοιο, η γιατρός θα πρέπει να εξηγήσει αν και γιατί προχώρησε στην διαδικασία ενώ δεν θα έπρεπε να διενεργηθεί και γιατί δεν μερίμνησε ώστε να δεχθεί ιατρική φροντίδα σε νοσοκομείο ο Μαζωνάκης.

Από τις καταθέσεις ειδικών άλλωστε, προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη δεν μπορούσε να διενεργείται στον επίμαχο χώρο καθώς αρμόδια είναι τα νοσοκομεία και εξειδικευμένοι γιατροί.

Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να υποστήριξε αρχικά ότι δεν είχε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό και ότι την επίμαχη ώρα δεν βρισκόταν στο ιατρείο και τον ειδοποίησαν για την εξέλιξη ενώ ήταν για φαγητό.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας του δημοφιλούς τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης, θα ζητήσει να αποδοθεί στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, αντί αυτής που τους αποδίδεται, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα της έρευνας και αφορά θανατηφόρα έκθεση, κατά συναυτουργία.