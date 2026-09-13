Κολωνός: Η στιγμή που οδηγός παραβιάζει κόκκινο και παρασύρει οδηγό μηχανής

Σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο - Τι είπε μάρτυρας στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοκαριστικό τροχαίο στον Κολωνό με νεαρή οδηγό που παραβίασε κόκκινο και παρέσυρε μοτοσικλετιστή.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα ταξί, δείχνοντας την πρόσκρουση του ΙΧ στη μηχανή.
  • Ο μοτοσικλετιστής κινούνταν με πράσινο φανάρι και φορούσε κράνος.
  • Ο οδηγός του ΙΧ ισχυρίστηκε ότι δεν πέρασε με κόκκινο, παρά τις αποδείξεις του βίντεο.
  • Δύο άλλοι μοτοσικλετιστές που ήταν παρόντες δεν προσέφεραν βοήθεια και απομακρύνθηκαν.

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Κολωνό, όταν νεαρή οδηγός φέρεται να παραβίασε κόκκινο φανάρι και παρέσυρε οδηγό μηχανής. 

Στο βίντεο που εξασφάλισε παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Μάνος Σωτηρόπουλος, έχει καταγραφεί η στιγμή που το μαύρο ΙΧ βγαίνει από την Τριπόλεως και πέφτει με δύναμη πάνω στη μηχανή. Ο μοτοσικλετιστής εκσφενδονίστηκε αρκετά μέτρα μακριά. 

Το φανάρι ήταν πράσινο. Ο μοτοσικλετιστής κινούταν στη Λένορμαν, φορώντας κράνος και με χαμηλή ταχύτητα. Την ώρα που περνούσε από τη διασταύρωση, το μαύρο ΙΧ βγήκε από την Τριπόλεως και τον παρέσυρε. 

Τροχαίο Κολωνός

Τροχαίο Λένορμαν

 Το βίντεο κατέγραψε η κάμερα ενός ταξί. Ο οδηγός περιέγραψε αποκλειστικά στο STAR τι ακριβώς συνέβη μπροστά στα μάτια του: «Με το φρενάρισμα που έκανε το αυτοκίνητο για να σταματήσει τον πέταξε πάνω στην κολώνα. Είχε κόκκινο και έτρεχε. Όταν βγήκε έξω και συζητούσε με άλλους... είπε: ''Εγώ δεν πέρασα με κόκκινο''... Το βίντεο το αποδεικνύει αυτό». 

Την ίδια ώρα, εντύπωση προκαλεί και η στάση δύο μοτοσικλετιστών που βρίσκονταν μόλις λίγα μέτρα μακριά τη στιγμή της σύγκρουσης. Αντί να σταματήσουν για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται οι δύο οδηγοί και να προσφέρουν βοήθεια, επιτάχυναν και απομακρύνθηκαν από το σημείο. 

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