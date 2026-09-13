Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου– Τα τραγούδια του ακούγονται απ' τα μεγάφωνα

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Το Star.gr στη Νίκαια – Η συγκινητική ατμόσφαιρα πριν από τη λαϊκή αγρυπνία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πλήθος κόσμου συγκεντρωμένο έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για τη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Ακούγονται τα τραγούδια του από τα μεγάφωνα, δημιουργώντας φορτισμένη ατμόσφαιρα.
  • Θαυμαστές κρατούν λουλούδια και αφήνουν σημειώματα με ευχές και στίχους από τα τραγούδια του.
  • Η αναμονή για την άφιξη της σορού του τραγουδιστή συνεχίζεται, με τον κόσμο να θέλει να αποχαιρετήσει τον καλλιτέχνη.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, περιμένοντας την άφιξη της σορού του Γιώργου Μαζωνάκη για τη λαϊκή αγρυπνία.

Στη Νίκαια το Star.gr για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Τα μηνύματα των θαυμαστών

Το Star.gr και η δημοσιογράφος Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου βρίσκεται από νωρίς στο σημείο και καταγράφει το κλίμα που επικρατεί έξω από την εκκλησία, με τους θαυμαστές του δημοφιλούς τραγουδιστή να έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Γιώργος Μαζωνάκης: Με τα τραγούδια του ο κόσμος περιμένει τη σορό του στη Νίκαια/ ndp Ανδρεας Νικολαρεας

Γιώργος Μαζωνάκης: Με τα τραγούδια του ο κόσμος περιμένει τη σορό του στη Νίκαια/ ndp Ανδρεας Νικολαρεας

Από τα μεγάφωνα της εκκλησίας ακούγονται τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ οι γνώριμες μελωδίες του έχουν γεμίσει τον χώρο, την ώρα που ο κόσμος περιμένει σιωπηλά την άφιξή του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Aνοιχτή για τον κόσμο η κηδεία του

Άνθρωποι που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του, αλλά και νεότεροι θαυμαστές, έχουν έρθει στη Νίκαια για να του πουν το δικό τους τελευταίο «αντίο». Κρατούν λουλούδια και αφήνουν σημειώματα έξω από τον ναό, γράφοντας λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη που συνόδευσε με τη φωνή του προσωπικές τους στιγμές.

«Καλό Παράδεισο» και «Καλό ταξίδι» είναι μερικές από τις ευχές που έχουν γράψει οι θαυμαστές του, ενώ στα μηνύματα κάνουν την εμφάνισή τους και χαρακτηριστικοί στίχοι από τα τραγούδια του.

Η μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη ακούγεται από τα μεγάφωνα και γίνεται μέρος του αποχαιρετισμού. Τραγούδια που επί χρόνια ακούγονταν σε νυχτερινά κέντρα και συναυλίες, απόψε ακούγονται σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο και αποκτούν ένα διαφορετικό συναισθηματικό βάρος.

Πλήθος κόσμου στη Νίκαια για τον Γιώργο Μαζωνάκη/ NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πλήθος κόσμου στη Νίκαια για τον Γιώργο Μαζωνάκη/ NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η αναμονή έξω από την Αγία Τριάδα συνεχίζεται, καθώς σε λίγο αναμένεται να φτάσει η σορός του τραγουδιστή. Ο κόσμος παραμένει συγκεντρωμένος, θέλοντας να βρίσκεται εκεί για τις τελευταίες στιγμές πριν από τη λαϊκή αγρυπνία.

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