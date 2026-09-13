Με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο παπά-Στρατής, κατά κόσμον πατέρας Ευστράτιος Συρίγος, λίγες ώρες πριν από την κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή.

Βρισκόμενος σε γλέντι στην Άνδρο, ο ιερέας θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του ανθρώπου με τον οποίο τον συνέδεε μια φιλία πολλών ετών. Ύστερα από μεγάλο διάστημα μακριά από τη μουσική, πήρε ξανά στα χέρια του το βιολί και έπαιξε για εκείνον το «Μου λείπεις», μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η επιλογή του τραγουδιού μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο παπά-Στρατής είχε γνωρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη από τα πρώτα κιόλας χρόνια της πορείας του στη μουσική. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ήταν ο βιολιστής του και μαζί είχαν μοιραστεί τις πρώτες αγωνίες, τις εμφανίσεις και τα όνειρα εκείνης της εποχής.

Με το πέρασμα των χρόνων, η σχέση τους εξελίχθηκε σε μια βαθιά και αληθινή φιλία. Μπορεί οι επαγγελματικοί τους δρόμοι να χωρίστηκαν, όμως οι δυο τους συνέχισαν να επικοινωνούν και να κρατούν επαφή.

Το 2004 ο Ευστράτιος Συρίγος πήρε την απόφαση να αφήσει πίσω του τη νύχτα και τη μουσική και να ακολουθήσει τον δρόμο της ιεροσύνης. Μετά τη χειροτονία του στη Σίφνο, μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν από τους ανθρώπους που ταξίδεψαν στο νησί για να βρεθούν κοντά του.

Χρόνια αργότερα, η απώλεια του τραγουδιστή συγκλόνισε τον παλιό του φίλο. Και έτσι, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, το βιολί που είχε αφήσει πίσω του για χρόνια έγινε ξανά ο τρόπος με τον οποίο θέλησε να εκφράσει όσα ένιωθε.

Το «Μου λείπεις», που κυκλοφόρησε το 1996 μέσα από τον ομώνυμο τρίτο προσωπικό δίσκο του Γιώργου Μαζωνάκη, ακούστηκε αυτή τη φορά ως ένα προσωπικό μουσικό αντίο.