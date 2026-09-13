Στη Νίκαια βρίσκεται το Star.gr, καταγράφοντας τις πρώτες εικόνες έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, όπου σε λίγη ώρα αναμένεται να φτάσει η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη για τη λαϊκή αγρυπνία.

Από νωρίς, ο κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται έξω από την εκκλησία, θέλοντας να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή τραγουδιστή και να αφήσει ένα λουλούδι, ένα κερί ή λίγα λόγια στη μνήμη του.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η εικόνα από τα σημειώματα που έχουν αφήσει θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη. Μικρά χαρτιά με μηνύματα αγάπης και αποχαιρετισμού, με τη φράση «Καλό Παράδεισο» να ξεχωρίζει, αλλά και λόγια που δείχνουν πόσο έντονα συνδέθηκε ο τραγουδιστής με το κοινό του.

Ανάμεσα στα μηνύματα, οι θαυμαστές επιλέγουν ακόμη και στίχους από τα τραγούδια του, σαν έναν δικό τους τρόπο να του πουν το τελευταίο «αντίο».

«Μου λείπεις» είναι ένας από τους τίτλους που αποκτούν σήμερα διαφορετικό νόημα, καθώς οι στίχοι των τραγουδιών του Γιώργου Μαζωνάκη συνοδεύουν πλέον τις αναμνήσεις των ανθρώπων που τον αγάπησαν μέσα από τη μουσική του.

Το Star.gr και η Κατερίνα Καραγιάννη βρίσκεται από νωρίς στο σημείο και καταγράφει λεπτό προς λεπτό το κλίμα έξω από την εκκλησία, όπου αναμένεται η άφιξη της σορού του τραγουδιστή.

Η λαϊκή αγρυπνία θα δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, πριν από την κηδεία του, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

Η Νίκαια, ο τόπος που συνδέθηκε με τη ζωή και τις αναμνήσεις του, αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να γεμίσει από ανθρώπους που θέλουν να τον αποχαιρετήσουν με τον δικό τους τρόπο. Άλλοι με ένα λουλούδι, άλλοι με ένα σημείωμα και άλλοι απλώς με τη σιωπή τους.