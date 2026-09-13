Στη Νίκαια το Star.gr για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Τα μηνύματα των θαυμαστών

Σε λίγο φτάνει η σορός του για τη λαϊκή αγρυπνία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.09.26 , 19:18 Γαρμπή: «Η αγάπη για τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν μπαίνει σε ζυγαριά»
13.09.26 , 18:46 XPENG: Έρχεται το ανθρωποειδές IRON
13.09.26 , 18:38 Τα 4 ζώδια που θα έχουν περισσότερη ένταση την εβδομάδα 14-20 Σεπτεμβρίου
13.09.26 , 18:22 Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου– Τα τραγούδια του ακούγονται απ' τα μεγάφωνα
13.09.26 , 18:20 Ολοκληρώθηκε η μετεκπαίδευση εφέδρων οπλιτών σε Αυλώνα, Λιτόχωρο, Νάουσα
13.09.26 , 18:00 Υπό έλεγχο η φωτιά στην Πελασγία Φθιώτιδας
13.09.26 , 17:52 Στη Νίκαια το Star.gr για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Τα μηνύματα των θαυμαστών
13.09.26 , 17:47 Γιώργος Μαζωνάκης: Aνοιχτή για τον κόσμο η κηδεία του
13.09.26 , 17:22 Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ
13.09.26 , 17:19 Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Μαζωνάκη και δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει
13.09.26 , 17:00 Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό αντίο απ' τον πρώτο του βιολιστή
13.09.26 , 16:58 Αίγινα: Γυναίκα πέθανε αβοήθητη σε παραλία - Λουόμενοι της έκαναν ΚΑΡΠΑ
13.09.26 , 16:28 Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
13.09.26 , 16:16 Ποιοι δικαιούνται επίδομα ανεργίας, πόσα παίρνουν
13.09.26 , 15:50 Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: «Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση»
Προπονητής σε ομάδα της Super League ο Τραϊανός Δέλλας;
Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου– Τα τραγούδια του ακούγονται απ' τα μεγάφωνα
Κηδεία Μαζωνάκη: Στην εκκλησία η σορός του - Δακρυσμένοι οι θαυμαστές του
Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε αφήσει διαθήκη; Ποιος κληρονομεί την περιουσία του;
Στη Νίκαια το Star.gr για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Τα μηνύματα των θαυμαστών
Γιώργος Μαζωνάκης: Aνοιχτή για τον κόσμο η κηδεία του
Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε κατάθλιψη
Μαζωνάκης: Έγγραφο αποκαλύπτει το ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης
Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
Επίδομα στους συνταξιούχους: Ποιοι θα πάρουν έως και 400 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης:Το Star.gr στη Νίκαια

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Star.gr βρίσκεται στη Νίκαια για τη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη, που αναμένεται να φτάσει η σορός του.
  • Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή τραγουδιστή.
  • Θαυμαστές αφήνουν λουλούδια, κεριά και σημειώματα με μηνύματα αγάπης και αποχαιρετισμού.
  • Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.
  • Η Νίκαια γεμίζει από ανθρώπους που θέλουν να τον τιμήσουν με τον δικό τους τρόπο.

Στη Νίκαια βρίσκεται το Star.gr, καταγράφοντας τις πρώτες εικόνες έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, όπου σε λίγη ώρα αναμένεται να φτάσει η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη για τη λαϊκή αγρυπνία.

Από νωρίς, ο κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται έξω από την εκκλησία, θέλοντας να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή τραγουδιστή και να αφήσει ένα λουλούδι, ένα κερί ή λίγα λόγια στη μνήμη του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό αντίο απ' τον πρώτο του βιολιστή

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση στη Νίκαια – Τα μηνύματα αγάπης πριν από τη λαϊκή αγρυπνία

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η εικόνα από τα σημειώματα που έχουν αφήσει θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη. Μικρά χαρτιά με μηνύματα αγάπης και αποχαιρετισμού, με τη φράση «Καλό Παράδεισο» να ξεχωρίζει, αλλά και λόγια που δείχνουν πόσο έντονα συνδέθηκε ο τραγουδιστής με το κοινό του.

Μαζωνάκης: Έγγραφο αποκαλύπτει το ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Ανάμεσα στα μηνύματα, οι θαυμαστές επιλέγουν ακόμη και στίχους από τα τραγούδια του, σαν έναν δικό τους τρόπο να του πουν το τελευταίο «αντίο».

«Μου λείπεις» είναι ένας από τους τίτλους που αποκτούν σήμερα διαφορετικό νόημα, καθώς οι στίχοι των τραγουδιών του Γιώργου Μαζωνάκη συνοδεύουν πλέον τις αναμνήσεις των ανθρώπων που τον αγάπησαν μέσα από τη μουσική του.

Το Star.gr και η Κατερίνα Καραγιάννη βρίσκεται από νωρίς στο σημείο και καταγράφει λεπτό προς λεπτό το κλίμα έξω από την εκκλησία, όπου αναμένεται η άφιξη της σορού του τραγουδιστή.

Η λαϊκή αγρυπνία θα δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, πριν από την κηδεία του, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

Γιώργος Μαζωνάκης: Aνοιχτή για τον κόσμο η κηδεία του

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση στη Νίκαια – Τα μηνύματα αγάπης πριν από τη λαϊκή αγρυπνία

Η Νίκαια, ο τόπος που συνδέθηκε με τη ζωή και τις αναμνήσεις του, αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να γεμίσει από ανθρώπους που θέλουν να τον αποχαιρετήσουν με τον δικό τους τρόπο. Άλλοι με ένα λουλούδι, άλλοι με ένα σημείωμα και άλλοι απλώς με τη σιωπή τους.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΛΑΙΚΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
 |
ΝΙΚΑΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καίτη Γαρμπή - Αντώνης Ρέμος
Celebrities & Gossip Νεα
Γαρμπή: «Η αγάπη για τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν μπαίνει σε ζυγαριά»
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου– Τα τραγούδια του ακούγονται απ' τα μεγάφωνα
Γιώργος Μαζωνάκης: Aνοιχτή Για Τον Κόσμο Η Κηδεία
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Aνοιχτή για τον κόσμο η κηδεία του
Γιώργος Μαζωνάκης - Γιώργος Παυριανός
Celebrities & Gossip Νεα
Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Μαζωνάκη και δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό αντίο απ' τον πρώτο του βιολιστή
Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
Καίτη Γαρμπή: Το Ατύχημα Στη Συναυλία Του Ρέμου
Celebrities & Gossip Νεα
Καίτη Γαρμπή: Το ατύχημα στη συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη - Βίντεο
Πέθανε Ο Ηθοποιός Χρήστος Φράγκος Σε Ηλικία 90 Ετών
Celebrities & Gossip Νεα
Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Φράγκος σε ηλικία 90 ετών
Αντώνης Ρέμος: Πώς Αποχαιρέτησε Το Μαζωνάκη Στη Συναυλία
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Ρέμος: Λαοθάλασσα στη συναυλία- Η συγκινητική αναφορά στον Μαζωνάκη
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top