Πολεμική ανάφλεξη σε δύο μέτωπα απειλεί τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες της Μέσης Ανατολής - Οι Χούθι προελαύνουν προς το Μπαμπ ελ Μαντέμπ και χτυπούν τη Σαουδική Αραβία / Βίντεο από δελτίο ειδήσεων Star (13/9/2026)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά, πιθανόν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο.

«Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά - ίσως και πριν - αλλά θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει όπως ένας βράχος», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας.

🔴 BREAKING: US President Donald Trump says the war with Iran could end before or shortly after the midterm elections, adding that Tehran “wants to make a deal so badly.” pic.twitter.com/o80Z3vuOKx — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 13, 2026

«Θα σας πω αυτό: Το Ιράν επιθυμεί πολύ μία συμφωνία. Τηλεφωνούν συνεχώς. Επιθυμούν να κάνουν μία συμφωνία. Πρέπει να κάνουν τη σωστή συμφωνία. Δεν θα κάνω μία συμφωνία που δεν θα είναι καλή», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Στο μεταξύ, σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας.

«Μίλησα με τον κ. Ζελένσκι σχετικά με αυτό. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Μην χτυπάς τα καύσιμα πετρελαίου», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ.

«Πρέπει να σταματήσεις να πλήττεις το καύσιμο πετρέλαιο στη Ρωσία».

Ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε επίσης και στην τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι «πολύ αρνητικές δυνάμεις» φέρνουν πράγματα στο προσκήνιο σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία δεν θα συμβούν, τονίζοντας ότι επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν την ηγετική θέση τους, στον τομέα αυτό.

«Είμαστε πιο μπροστά από την Κίνα στην τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε η πιο τεχνολογικά εξελιγμένη χώρα στον κόσμο και ειλικρινά θέλω να το διατηρήσω αυτό, επειδή όποιος επικρατήσει στην τεχνητή νοημοσύνη νικάει» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε αν ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να επιβραδύνει την ανάπτυξή του ή να ρυθμιστεί κανονιστικά ακόμα περισσότερο.

«Θα μπορούσαμε να βάλουμε προστατευτικό πλαίσιο. Μπορούμε να κάνουμε το ένα ή το άλλο. Αλλά νομίζω ότι έχετε πολλές αρνητικές δυνάμεις που ανεβάζουν το θέμα και δεν θα έπρεπε να το κάνουν, ενώ φέρνουν ζητήματα που δεν θα συμβούν».

