Σε απόσταση ακόμη και 3.000 χιλιομέτρων από τα σύνορα των δυο χωρών χωρών 596 ουκρανικά drones εκτοξεύθηκαν κατά της Ρωσίας. Οι Ουκρανοί έπληξαν μεταξύ άλλων δυο εγκαταστάσεις στην καρδιά της ρωσικής παραγωγής φυσικού αερίου, στη Σιβηρία.
Μόσχα: Σκοτείνιασε ο ουρανός μετά από επίθεση ουκρανικών drones
Πολλαπλά πλήγματα δέχτηκε και η ρωσική ναυτική βάση του Νοβορισίσκ στη Μαύρη Θάλασσα όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι.
Μαζική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο με 115 drones και 28 πυραύλους!
Οι Ρώσοι απάντησαν με σωρεία πληγμάτων σε ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα,
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Σε άλλη επίθεση εναντίον εμπορικού κέντρου του Σούμι στην Ουκρανία σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι. Σύμφωνα με τιον Τραμπ πάντως ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία για την Ουκρανία για να λήξει ο πόλεμος.