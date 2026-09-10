Η Heaven Music αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο Μαζωνάκη!

«Αποχαιρετούμε τον Γιώργο με αγάπη και ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε»

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Βίντεο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη/ Star 10/9

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Heaven Music αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με συγκίνηση.
  • Ο Μαζωνάκης είχε σημαντική θέση στην ιστορία της δισκογραφικής εταιρείας.
  • Η συνεργασία τους περιλάμβανε αγαπημένα τραγούδια που άφησαν αποτύπωμα στο κοινό.
  • Η ανακοίνωση εκφράζει αγάπη και ευγνωμοσύνη για τη μουσική τους πορεία.
  • Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του καλλιτέχνη.

Με μια συγκινητική ανακοίνωση η Heaven Music αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, έναν καλλιτέχνη με τον οποίο συνδέθηκε για πολλά χρόνια μέσα από μια κοινή πορεία στη μουσική. Η δισκογραφική εταιρεία αναφέρεται στη σημαντική θέση που είχε ο αγαπημένος καλλιτέχνης στην ιστορία της, αλλά και στις στιγμές και τα τραγούδια που δημιούργησαν μαζί και αγαπήθηκαν από το κοινό. 

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Η ανακοίνωση της Heaven Music:

«Η Heaven Music αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο Μαζωνάκη, έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιραστήκαμε πολλά χρόνια μουσικής και δημιουργίας.

Ο Γιώργος είχε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Heaven Music. Στα χρόνια της κοινής μας πορείας, ζήσαμε μαζί σημαντικές στιγμές και κυκλοφορήσαμε τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ, έγιναν μέρος της ζωής πολλών ανθρώπων και θα συνεχίσουν να ακούγονται και να μας τον θυμίζουν.

Θα θυμόμαστε πάντα τη μοναδική φωνή του, την ιδιαίτερη προσωπικότητά του και, πάνω απ’ όλα, τον δικό του, αληθινό τρόπο να επικοινωνεί μέσα από τη μουσική.

Αποχαιρετούμε τον Γιώργο με αγάπη και ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους, τους συνεργάτες του και όλους όσοι τον αγάπησαν».

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 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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