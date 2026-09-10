Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο»

Δύο απώλειες, μία ημερομηνία

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλά για τη δύσκολη χρονιά που πέρασε / Πηγή: Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με δύο αναρτήσεις στο Instagram.
  • Η 9η Σεπτεμβρίου είναι ημερομηνία που συνδέεται με προσωπικές απώλειες για την Αλεξίου.
  • Στην πρώτη ανάρτηση, εξέφρασε τη συγκίνησή της με τη φράση "Αχ βρε Γιώργο".
  • Στη δεύτερη ανάρτηση, δημοσίευσε φωτογραφία με τη μητέρα της, συνδέοντας τις δύο απώλειες.
  • Η συγκεκριμένη ημέρα ξύπνησε μνήμες για την απώλεια της μητέρας της.

Με μια ημερομηνία γεμάτη προσωπικές αναμνήσεις συνδέθηκε για τη Χάρις Αλεξίου η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Η 9η Σεπτεμβρίου, ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος τραγουδιστής, ήταν ταυτόχρονα η ημερομηνία που είχε χαράξει μέσα της μια από τις πιο δύσκολες απώλειες της ζωής της.

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Η σπουδαία ερμηνεύτρια θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από δύο αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στην πρώτη μοιράστηκε μια φωτογραφία του τραγουδιστή και, με λίγες μόνο λέξεις, κατάφερε να αποτυπώσει τη βαθιά της συγκίνηση.

«Αχ βρε Γιώργο. Αχ αυτή η 9 Σεπτέμβρη», έγραψε η Χάρις Αλεξίου.

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Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο»

 

Η δεύτερη ανάρτησή της ήταν ακόμη πιο προσωπική. Η ερμηνεύτρια δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία με τη μητέρα της, Μαιρούλα, όταν η ίδια ήταν ακόμη παιδί, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τις δύο απώλειες που έφερε ξανά στην επιφάνεια η συγκεκριμένη ημερομηνία.

«Μάνα μου σαν χτες έφυγες. Μαιρούλα μου είστε μαζί τώρα», ήταν το μήνυμα που συνόδευσε τη φωτογραφία.

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο»

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο»

Με αυτόν τον ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο, η Χάρις Αλεξίου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, αφήνοντας παράλληλα να φανεί πόσο έντονα η συγκεκριμένη ημέρα ξύπνησε μέσα της τη μνήμη της μητέρας της.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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