Ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλά για τη δύσκολη χρονιά που πέρασε / Πηγή: Instagram

Με μια ημερομηνία γεμάτη προσωπικές αναμνήσεις συνδέθηκε για τη Χάρις Αλεξίου η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Η 9η Σεπτεμβρίου, ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος τραγουδιστής, ήταν ταυτόχρονα η ημερομηνία που είχε χαράξει μέσα της μια από τις πιο δύσκολες απώλειες της ζωής της.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από δύο αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στην πρώτη μοιράστηκε μια φωτογραφία του τραγουδιστή και, με λίγες μόνο λέξεις, κατάφερε να αποτυπώσει τη βαθιά της συγκίνηση.

«Αχ βρε Γιώργο. Αχ αυτή η 9 Σεπτέμβρη», έγραψε η Χάρις Αλεξίου.

Η δεύτερη ανάρτησή της ήταν ακόμη πιο προσωπική. Η ερμηνεύτρια δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία με τη μητέρα της, Μαιρούλα, όταν η ίδια ήταν ακόμη παιδί, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τις δύο απώλειες που έφερε ξανά στην επιφάνεια η συγκεκριμένη ημερομηνία.

«Μάνα μου σαν χτες έφυγες. Μαιρούλα μου είστε μαζί τώρα», ήταν το μήνυμα που συνόδευσε τη φωτογραφία.

Με αυτόν τον ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο, η Χάρις Αλεξίου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, αφήνοντας παράλληλα να φανεί πόσο έντονα η συγκεκριμένη ημέρα ξύπνησε μέσα της τη μνήμη της μητέρας της.