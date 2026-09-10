«Ράγισαν» και οι πέτρες στην κηδεία του Σμηναγού Δημήτριου Πέτρου, που τελέστηκε σήμερα (10/9) στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κατσικά Ιωαννίνων. Ο άτυχος 37χρονος ιπτάμενος έχασε τη ζωή του μαζί με τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα μετά από συντριβή αεροσκάφους Phantom.

Από νωρίς πλήθος κόσμου βρέθηκε στον Ιερό Ναό για να «αποχαιρετήσει» τον Δημήτρη Πέτρου, ο αιφνίδιος χαμός του οποίου έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι ο 37χρονος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τη μικρή τους κόρη.

Συντετριμμένα τα μέλη της οικογένειάς του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου / INTIME NEWS / ΠΑΠΠΑ ΒΟΥΛΑ

Μέλη της οικογένειας του σμηναγού έφτασαν από νωρίς στην εκκλησία και δε μπορούαν να κρύψουν τα δάκρυα και τη συγκίνησή τους.

Συγκίνηση στον Κατσικά Ιωαννίνων / INTIME NEWS / ΠΑΠΠΑ ΒΟΥΛΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παρών στην κηδεία έδωσαν εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πολιτείας.

*Φωτογραφίες: / INTIME NEWS / ΠΑΠΠΑ ΒΟΥΛΑ