Πτώση Phantom: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο»

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME NEWS / ΠΑΠΠΑ ΒΟΥΛΑ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου πραγματοποιήθηκε στις 10/9 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κατσικά Ιωαννίνων.
  • Ο 37χρονος ιπτάμενος έχασε τη ζωή του σε συντριβή αεροσκάφους Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα.
  • Η οικογένεια του Δημήτρη Πέτρου, που αφήνει πίσω τη σύζυγό του και την κόρη τους, θρηνεί τον αιφνίδιο χαμό του.
  • Πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πολιτείας παραβρέθηκαν στην κηδεία για να αποχαιρετήσουν τον σμηναγό.

«Ράγισαν» και οι πέτρες στην κηδεία του Σμηναγού Δημήτριου Πέτρου, που τελέστηκε σήμερα (10/9) στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κατσικά Ιωαννίνων. Ο άτυχος 37χρονος ιπτάμενος έχασε τη ζωή του μαζί με τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα μετά από συντριβή αεροσκάφους Phantom.

Από νωρίς πλήθος κόσμου βρέθηκε στον Ιερό Ναό για να «αποχαιρετήσει» τον Δημήτρη Πέτρου, ο αιφνίδιος χαμός του οποίου έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. 

«Πέτα ψηλά, αγόρι μου»: Λύγισε η οικογένεια του Ιωάννη Μπλέσια στην κηδεία

Σημειώνεται ότι ο 37χρονος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τη μικρή τους κόρη.

Πτώση Phantom: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου

Συντετριμμένα τα μέλη της οικογένειάς του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου / INTIME NEWS / ΠΑΠΠΑ ΒΟΥΛΑ

Μέλη της οικογένειας του σμηναγού έφτασαν από νωρίς στην εκκλησία και δε μπορούαν να κρύψουν τα δάκρυα και τη συγκίνησή τους. 

Πτώση Phantom: Σπαραγμός στην κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια

Πτώση Phantom: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου 

Συγκίνηση στον Κατσικά Ιωαννίνων / INTIME NEWS / ΠΑΠΠΑ ΒΟΥΛΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παρών στην κηδεία έδωσαν εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πολιτείας.

Πτώση Phantom: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου

Πτώση Phantom: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου

Πτώση Phantom: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου

Πτώση Phantom: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου

Πτώση Phantom: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου

*Φωτογραφίες: / INTIME NEWS / ΠΑΠΠΑ ΒΟΥΛΑ

 

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