Γιάννης Κότσιρας: Ο άγνωστος διάλογος που είχε κάνει με τον Μαζωνάκη

O Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε από ανακοπή καρδιάς

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 54 ετών.
  • Ο Γιάννης Κότσιρας θυμήθηκε έναν τρυφερό διάλογο που είχαν το 2016-2017, όταν δούλευαν σε κοντινά μαγαζιά.
  • Ο Κότσιρας τίμησε τη μνήμη του Μαζωνάκη ερμηνεύοντας το τραγούδι του "Ανήκω σε μένα".
  • Η οικογένεια του Μαζωνάκη έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο για να ερευνήσει τα αίτια του θανάτου του.
  • Η ανακοπή συνέβη σε ιδιωτικό ιατρείο κατά τη διάρκεια ιατρικής διαδικασίας.

Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 54 ετών, ο Γιάννης Κότσιρας θυμήθηκε έναν διάλογο που είχαν κάνει κατά τη χειμερινή σεζόν 2016 - 2017.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε για πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο και έπαθε ανακοπή/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε για πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο και έπαθε ανακοπή/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Τότε οι δύο καλλιτέχνες, δούλευαν σε κοντινά μαγαζιά. Ο Γιάννης Κότσιρας εμφανιζόταν στην «Ακτή Πειραιώς», ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης στο «Σημείο G».

«’Ηταν ένας πάρα πολύ τρυφερός και ευαίσθητος άνθρωπος. Δουλεύαμε σε διπλανά μαγαζιά. Κάποιο βράδυ τελειώνουμε εμείς και πάω δίπλα να τον βρω, δεν είχε βγει ακόμα. Πήγα να του μιλήσω του είπα "πας πάρα πολύ καλά, όταν κλείνουμε εμείς έρχεται κόσμος σε σένα" και εκείνος μου απάντησε "Γιάννη μου, έτσι είναι, για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση"» είπε ο Γιάννης Κότσιρας στους θεατές που πήγαν να τον απολαύσουν.

 

 

Διενεργούνται έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Διενεργούνται έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα

Ο τραγουδιστής μάλιστα τίμησε και τη μνήμη του σπουδαίου Γιώργου Μαζωνάκη ερμηνεύοντας ένα από τα τραγούδια του, το  «Ανήκω σε μένα». 

Ο Γιάννης Κότσιρας, όπως δήλωσε, δεν ήταν ποτέ στενός φίλος του καλλιτέχνη, όμως είχαν μεταξύ τους αμοιβαία σχέση εκτίμησης.

Ο Γιάννης Κότσιρας τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο Γιάννης Κότσιρας τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη όρισε τεχνικό σύμβουλο για να ρίξει "φως" στα αίτια του θανάτου του

 

Την ίδια ώρα η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα παρακολουθήσει τη νεκροψία-νεκροτομή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο μεσημεριανό δελτίου του Star η Βαλεντίνα Καραγεωργίου.

Στο επίκεντρο της ιατροδικαστικής διερεύνησης, οι ιατροδικαστές καλούνται να ερευνήσουν τι προηγήθηκε και τι οδήγησε στην ανακοπή. 

Να σας θυμήσουμε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο όταν του έβαλαν τον φλεβοκαθετήρα για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

 

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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