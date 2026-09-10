Η είδηση για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει ένα τεράστιο κύμα συγκίνησης, με ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του σε διάφορες φάσεις της διαδρομής του να τον αποχαιρετούν δημόσια μέσα από τα social media.

Ανάμεσά τους και η Μαρία Δελόγκα, μία από τις ελάχιστες γυναίκες που συνδέθηκαν ανοιχτά μαζί του και έγιναν γνωστές στο ευρύ κοινό.

Η Μαρία Δελόγκα επέλεξε να πει το δικό της «αντίο» μέσα από μια πολύ ξεχωριστή στιγμή. Δημοσίευσε σε Insta Story μια παλαιότερη κοινή τους φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, γράφοντας απλά: «Γιώργη μου…», συνοδεύοντας τα λόγια της με μια ραγισμένη καρδιά κι ένα λευκό περιστέρι.

Οι δυο τους γνωρίζονταν επαγγελματικά από το 2012, όμως από το 2016 άρχισαν τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Η χορεύτρια, που πλέον δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης, βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του, στηρίζοντάς τον και στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Η Μαρία Δελόγκα στήριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη στις εμφανίσεις του

Τον Ιανουάριο του 2017 πραγματοποίησαν μια από τις πιο συζητημένες εξόδους τους, στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Τι απέγινε η Μπέιμπι Τζέην», με τα φωτογραφικά στιγμιότυπα να φουντώνουν τις φήμες για το μέλλον της σχέσης τους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τη Μαρία Δελόγκα στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Τι απέγινε η Μπέιμπι Τζέην» / NDP

Οι φήμες για γάμο και η διάψευση

Εκείνη την περίοδο, τα δημοσιεύματα τους ήθελαν να ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ κυκλοφορούσαν φήμες ακόμη και για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τα περί εγκυμοσύνης και γάμου, επιβεβαιώνοντας ωστόσο πως ήταν μαζί και πολύ ευτυχισμένοι.

Η Μαρία Δελόγκα είχε αναπτύξει παράλληλα πολύ στενή σχέση με την οικογένειά του, κάνοντας παρέα με τις αδελφές του, ενώ ο ίδιος ο τραγουδιστής δήλωνε τότε έτοιμος για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας.

Η Μαρία Δελόγκα με την αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία / NDP

Αν και οι δρόμοι τους χώρισαν οριστικά εντός του 2017, σχεδόν μία δεκαετία μετά, η ίδια επέλεξε να αποχαιρετήσει με βαθιά αγάπη έναν άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή της.