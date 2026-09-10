Η είδηση για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει ένα τεράστιο κύμα συγκίνησης, με ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του σε διάφορες φάσεις της διαδρομής του να τον αποχαιρετούν δημόσια μέσα από τα social media.
Μαζωνάκης: Αναβλήθηκε η νεκροψία - Η οικογένειά του ορίζει τεχνικό σύμβουλο
Ανάμεσά τους και η Μαρία Δελόγκα, μία από τις ελάχιστες γυναίκες που συνδέθηκαν ανοιχτά μαζί του και έγιναν γνωστές στο ευρύ κοινό.
Η Μαρία Δελόγκα επέλεξε να πει το δικό της «αντίο» μέσα από μια πολύ ξεχωριστή στιγμή. Δημοσίευσε σε Insta Story μια παλαιότερη κοινή τους φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, γράφοντας απλά: «Γιώργη μου…», συνοδεύοντας τα λόγια της με μια ραγισμένη καρδιά κι ένα λευκό περιστέρι.
Φυλάσσεται από την αστυνομία το σπίτι του Μαζωνάκη - Λουλούδια στην πόρτα
Οι δυο τους γνωρίζονταν επαγγελματικά από το 2012, όμως από το 2016 άρχισαν τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Η χορεύτρια, που πλέον δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης, βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του, στηρίζοντάς τον και στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
Τον Ιανουάριο του 2017 πραγματοποίησαν μια από τις πιο συζητημένες εξόδους τους, στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Τι απέγινε η Μπέιμπι Τζέην», με τα φωτογραφικά στιγμιότυπα να φουντώνουν τις φήμες για το μέλλον της σχέσης τους.
Οι φήμες για γάμο και η διάψευση
Εκείνη την περίοδο, τα δημοσιεύματα τους ήθελαν να ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ κυκλοφορούσαν φήμες ακόμη και για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τα περί εγκυμοσύνης και γάμου, επιβεβαιώνοντας ωστόσο πως ήταν μαζί και πολύ ευτυχισμένοι.
Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα
Η Μαρία Δελόγκα είχε αναπτύξει παράλληλα πολύ στενή σχέση με την οικογένειά του, κάνοντας παρέα με τις αδελφές του, ενώ ο ίδιος ο τραγουδιστής δήλωνε τότε έτοιμος για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας.
Αν και οι δρόμοι τους χώρισαν οριστικά εντός του 2017, σχεδόν μία δεκαετία μετά, η ίδια επέλεξε να αποχαιρετήσει με βαθιά αγάπη έναν άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή της.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.