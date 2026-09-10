Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα

Η σπάνια φωτογραφία που μοιράστηκε από το παρελθόν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.26 , 16:20 «Νονέ μας, φίλε μας και μέντορά μας»: Το συγκινητικό αντίο στον Μαζωνάκη
10.09.26 , 16:02 Ποια είναι η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη - Οι σπουδές και το βιογραφικό
10.09.26 , 16:00 Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα
10.09.26 , 16:00 Μήπως έχεις σχέση με «ενεργειακό βαμπίρ»; Δες τα red flags και προφυλάξου
10.09.26 , 15:54 5 λόγοι για να γνωρίσουν τα παιδιά τον Σαίξπηρ μέσα από ένα… Όνειρο
10.09.26 , 15:50 «Ο Μαζωνάκης ήταν περδίκι» - Ο γιατρός του τραγουδιστή στο star.gr
10.09.26 , 15:37 Μαζωνάκης: Η επιθυμία του για ένα παιδί - Τι είχε πει το 2003 στο Star
10.09.26 , 15:31 Καταστήματα Telekom: Αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση
10.09.26 , 15:31 Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου»
10.09.26 , 15:27 Ρούλα Ρέβη: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 11 χρόνια των παιδιών της
10.09.26 , 15:15 Toyota Yaris Cross: Τα πιο σημαντικά σημεία του νέου μοντέλου
10.09.26 , 15:15 Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η κουμπάρα του, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου- «Ψυχή μου»
10.09.26 , 15:14 First Dates: Πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!
10.09.26 , 14:36 Pirelli: Νέα πίστα προστίθεται στο καλεντάρι της Formula 1 στη Μαδρίτη
10.09.26 , 14:35 Πένθος για την Κατερίνα Δαλάκα - Η συγκινητική ανάρτηση
Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου»
«Νονέ μας, φίλε μας και μέντορά μας»: Το συγκινητικό αντίο στον Μαζωνάκη
Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η κουμπάρα του, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου- «Ψυχή μου»
Μαζωνάκης: Η επιθυμία του για ένα παιδί - Τι είχε πει το 2003 στο Star
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο λόγος που μετέβη στην κλινική στο Κολωνάκι
Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα
Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του
Φυλάσσεται από την αστυνομία το σπίτι του Μαζωνάκη - Λουλούδια στην πόρτα
Ποια είναι η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη - Οι σπουδές και το βιογραφικό
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP Photo Agency
«Ο Μαζωνάκης ήταν περδίκι» - Ο γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη στο star.gr

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει πεθάνει, προκαλώντας συγκίνηση σε φίλους και θαυμαστές.
  • Η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα, δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους στο Instagram, αποχαιρετώντας τον με συγκίνηση.
  • Η Δελόγκα και ο Μαζωνάκης είχαν επαγγελματική σχέση από το 2012 και άρχισαν δημόσιες εμφανίσεις το 2016.
  • Φήμες για γάμο και εγκυμοσύνη διαψεύστηκαν από τον Μαζωνάκη, αν και δήλωνε ευτυχισμένος μαζί της.
  • Η Δελόγκα είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια του Μαζωνάκη και τον υποστήριζε επαγγελματικά.

Η είδηση για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει ένα τεράστιο κύμα συγκίνησης, με ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του σε διάφορες φάσεις της διαδρομής του να τον αποχαιρετούν δημόσια μέσα από τα social media. 

Μαζωνάκης: Αναβλήθηκε η νεκροψία - Η οικογένειά του ορίζει τεχνικό σύμβουλο

Ανάμεσά τους και η Μαρία Δελόγκα, μία από τις ελάχιστες γυναίκες που συνδέθηκαν ανοιχτά μαζί του και έγιναν γνωστές στο ευρύ κοινό.

Η Μαρία Δελόγκα επέλεξε να πει το δικό της «αντίο» μέσα από μια πολύ ξεχωριστή στιγμή. Δημοσίευσε σε Insta Story μια παλαιότερη κοινή τους φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, γράφοντας απλά: «Γιώργη μου…», συνοδεύοντας τα λόγια της με μια ραγισμένη καρδιά κι ένα λευκό περιστέρι.

Φυλάσσεται από την αστυνομία το σπίτι του Μαζωνάκη - Λουλούδια στην πόρτα

Οι δυο τους γνωρίζονταν επαγγελματικά από το 2012, όμως από το 2016 άρχισαν τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Η χορεύτρια, που πλέον δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης, βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του, στηρίζοντάς τον και στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Η Μαρία Δελόγκα στήριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη στις εμφανίσεις του

Η Μαρία Δελόγκα στήριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη στις εμφανίσεις του

Τον Ιανουάριο του 2017 πραγματοποίησαν μια από τις πιο συζητημένες εξόδους τους, στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Τι απέγινε η Μπέιμπι Τζέην», με τα φωτογραφικά στιγμιότυπα να φουντώνουν τις φήμες για το μέλλον της σχέσης τους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τη Μαρία Δελόγκα στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Τι απέγινε η Μπέιμπι Τζέην» / NDP

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τη Μαρία Δελόγκα στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Τι απέγινε η Μπέιμπι Τζέην» / NDP 

Οι φήμες για γάμο και η διάψευση

Εκείνη την περίοδο, τα δημοσιεύματα τους ήθελαν να ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ κυκλοφορούσαν φήμες ακόμη και για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τα περί εγκυμοσύνης και γάμου, επιβεβαιώνοντας ωστόσο πως ήταν μαζί και πολύ ευτυχισμένοι.

Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα

Η Μαρία Δελόγκα είχε αναπτύξει παράλληλα πολύ στενή σχέση με την οικογένειά του, κάνοντας παρέα με τις αδελφές του, ενώ ο ίδιος ο τραγουδιστής δήλωνε τότε έτοιμος για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας.

Η Μαρία Δελόγκα με την αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία / NDP

Η Μαρία Δελόγκα με την αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία / NDP 

Αν και οι δρόμοι τους χώρισαν οριστικά εντός του 2017, σχεδόν μία δεκαετία μετά, η ίδια επέλεξε να αποχαιρετήσει με βαθιά αγάπη έναν άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΟΓΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
«Νονέ μας, φίλε μας και μέντορά μας»: Το συγκινητικό αντίο στον Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η επιθυμία του για ένα παιδί- Τι είχε πει το 2003
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Η επιθυμία του για ένα παιδί - Τι είχε πει το 2003 στο Star
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου»
Ρέβη: Συγκινεί Η Ανάρτηση Για Τα 11 Χρόνια Των Παιδιών Της
Celebrities & Gossip Νεα
Ρούλα Ρέβη: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 11 χρόνια των παιδιών της
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Ψυχή μου»- Συντετριμμένη η κουμπάρα του Γ. Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η κουμπάρα του, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου- «Ψυχή μου»
Κατερίνα Δαλάκα
Celebrities & Gossip Νεα
Πένθος για την Κατερίνα Δαλάκα - Η συγκινητική ανάρτηση
O Γιώργος Μαζωνάκης με τη μητέρα του, Κλειώ
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Το ζεϊμπέκικο της μητέρας του στη σκηνή
«Έτσι ένιωθε o Γιώργος Μαζωνάκης» - Η άγνωστη ιστορία για τις «Επιπτώσεις»
Celebrities & Gossip Νεα
«Έτσι ένιωθε ο Μαζωνάκης» - Ο Κουϊνέλης στο star.gr για τις «Επιπτώσεις»
Μαρία-Κλάρα Μαχαιρίτσα
Celebrities & Gossip Νεα
7 χρόνια δίχως τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: Τα συγκινητικά λόγια της κόρης του
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top