Pirelli: Νέα πίστα προστίθεται στο καλεντάρι της Formula 1 στη Μαδρίτη

Το Madring κάνει το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

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Αυτοκινητο
Pirelli: Νέα πίστα προστίθεται στο καλεντάρι της Formula 1 στη Μαδρίτη
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Μια νέα πίστα προστίθεται στο καλεντάρι της Formula 1 στη Μαδρίτη. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί το πρώτο Grand Prix στο Madring, τη διαδρομή που κατασκευάστηκε στην Ισπανική πρωτεύουσα και συνδυάζει δημόσιους δρόμους ανάμεσα στα κτίρια του εκθεσιακού κέντρου με ένα δεύτερο, μόνιμο τμήμα. Η πίστα έχει μήκος 5.416 μέτρα και περιλαμβάνει 22 στροφές, μεταξύ των οποίων και τη "Monumental", μια καμπή 550 μέτρων με κλίση 24%. Οι γόμες που επιλέχθηκαν για αυτό το Grand Prix είναι η C2 ως σκληρή γόμα, η C3 ως μέση γόμα και η C4 ως μαλακή γόμα. Η ευθεία εκκίνησης-τερματισμού και η Στροφή 1 απέχουν μόλις 200 μέτρα.

Pirelli: Νέα πίστα προστίθεται στο καλεντάρι της Formula 1 στη Μαδρίτη

Το πρώτο τμήμα της πίστας είναι πολύ γρήγορο και οδηγεί σε ένα δεύτερο κομμάτι με αρκετές στροφές μεσαίας και χαμηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης της επικλινούς Στροφής 12. Το τελευταίο μέρος του γύρου περιλαμβάνει επίσης αρκετές στροφές 90 μοιρών, παρόμοιες με αυτές που συναντούν οι οδηγοί στο Μπακού. Η εργασία της Pirelli για τον προσδιορισμό των δυνάμεων που θα ασκηθούν στα ελαστικά στο Madring ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, όταν οι σχεδιαστές παρείχαν τις πρώτες πληροφορίες για την τελική χάραξη.

Χρησιμοποιώντας εργαλεία προσομοίωσης, χαρτογραφήθηκαν οι γραμμές που θα ακολουθούσαν τα μονοθέσια στην πίστα και υπολογίστηκαν τα φορτία στα οποία θα εκτεθούν τα ελαστικά. Μόλις ολοκληρώθηκε η πίστα, μια ομάδα μηχανικών της Pirelli επισκέφθηκε την τοποθεσία για να μετρήσει τη τραχύτητα της ασφάλτου, να τελειοποιήσει τις προσομοιώσεις και να δημιουργήσει ένα τεχνικό έγγραφο ενημέρωσης, το οποίο μοιράστηκε στις ομάδες για να υποστηρίξει την προετοιμασία τους για αυτό το νέο Grand Prix.

Από άποψη καταπόνησης και ενέργειας, η πίστα της Μαδρίτης κατατάσσεται μεταξύ των πέντε πιο απαιτητικών στο καλεντάρι, με πλευρικές δυνάμεις συγκρίσιμες σε ένταση με εκείνες που καταγράφονται σε Βαρκελώνη και Σίλβερστον. Η "Monumental" είναι η στροφή που παράγει το υψηλότερο κατακόρυφο φορτίο της σεζόν, όχι μόνο λόγω της κλίσης της αλλά και λόγω του μήκους της. Η διαμόρφωσή της θα αποτελέσει επίσης μια σημαντική πρόκληση όσον αφορά στην πρόσφυση των ελαστικών. Οι οδηγοί ενδέχεται να ακολουθήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις κατά την αντιμετώπισή της, ανάλογα με το πόσο επιθυμούν να δώσουν προτεραιότητα στην ευκαιρία για επίθεση στην επόμενη στροφή.

Η άσφαλτος είναι πολύ λεία και, ως εκ τούτου, προσφέρει σχετικά χαμηλό επίπεδο πρόσφυσης. Για τον λόγο αυτό, έχει καθαριστεί με νερό υπό υψηλή πίεση, όπως γίνεται ήδη και σε άλλες πίστες — μεταξύ των οποίων και της Σιγκαπούρης — ώστε να απομακρυνθούν η σκόνη και τα ελαιώδη υπολείμματα που συνήθως συνδέονται με φρέσκιες επιφάνειες. Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πίστας είναι οι υψομετρικές της διαφορές. Το υψηλότερο σημείο βρίσκεται στη Στροφή 7, περίπου 700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το τμήμα που οδηγεί σε αυτό, ξεκινώντας από τη Στροφή 6, παρουσιάζει κλίση 8% και υψομετρική διαφορά 10 μέτρων. Το χαμηλότερο σημείο της διαδρομής βρίσκεται στη Στροφή 2, με υψομετρική διαφορά 26 μέτρων σε σύγκριση με τη Στροφή 7.

Pirelli: Νέα πίστα προστίθεται στο καλεντάρι της Formula 1 στη Μαδρίτη

Ελλείψει δοκιμών στη νέα πίστα πριν από το αγωνιστικό τριήμερο, οι ομάδες θα περιμένουν την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών προτού οριστικοποιήσουν το πρόγραμμά τους για τις επόμενες ημέρες και τη στρατηγική χρήσης ελαστικών για τον αγώνα. Εάν η φθορά των πιο μαλακών επιλογών αποδειχθεί σημαντική, ενδέχεται να αποφασίσουν να φυλάξουν σετ της σκληρής γόμας για τον αγώνα της Κυριακής. Όσον αφορά στις θερμοκρασίες, κατά την αντίστοιχη εβδομάδα πέρυσι οι μέγιστες τιμές περιβάλλοντος έφτασαν τους 29°C. Δεδομένου του υψομέτρου στο οποίο βρίσκεται η πίστα, δεν αναμένονται ιδιαίτερα θερμές συνθήκες.

Στατιστικά 
Η Formula 1 έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην περιοχή της Μαδρίτης. Μεταξύ 1968 και 1981, εννέα φορές το Ισπανικό Grand Prix διεξήχθη στην πίστα Jarama, η οποία βρίσκεται 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες στον χώρο του San Sebastián de los Reyes είναι ο Mario Andretti (2), ενώ η Lotus βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των κατασκευαστών με τέσσερις νίκες. Εξετάζοντας συνολικά το Ισπανικό Grand Prix, το οποίο έχει φιλοξενηθεί 55 φορές σε πέντε διαφορετικές πίστες, οι πιο επιτυχημένοι οδηγοί είναι οι Michael Schumacher και Lewis Hamilton, με έξι νίκες ο καθένας, ενώ η Ferrari προηγείται στην κατάταξη των κατασκευαστών με 12 νίκες.

Pirelli: Νέα πίστα προστίθεται στο καλεντάρι της Formula 1 στη Μαδρίτη

Ειδική έκδοση καπέλου βάθρου Pirelli

Το καπέλο του βάθρου της Μαδρίτης έχει σα βάση το λευκό χρώμα. Αυτό το ειδικό Podium Cap, σχεδιασμένο από τον Denis Dekovic για την Pirelli Design, περιλαμβάνει τα επτά αστέρια της Μεγάλης Άρκτου κάτω από το γείσο, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της ισπανικής πρωτεύουσας. Το καπέλο είναι ήδη διαθέσιμο για αγορά στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Pirelli: https://store.pirelli.com.
 

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