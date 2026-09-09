Audi A2 e-tron: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 09.09.26, 17:54
Audi A2 e-tron: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
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Το Audi A2 e-tron είναι το πιο αποδοτικό μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της Audi. Η έκδοση με ισχύ 190 hp (140 kW) με προαιρετικό πακέτο αποδοτικότητας καταναλώνει μόλις 12,8 kWh/100 km (μέτρηση WLTP), ενώ η έκδοση με  231 hp (170 kW) προσφέρει αυτονομία έως 617 χιλιόμετρα. Εξελιγμένο στη Γερμανία για τις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών και κατασκευασμένο στο Ίνγκολσταντ, συνδυάζει πολυχρηστικότητα, προηγμένη τεχνολογία και έξυπνη αξιοποίηση πόρων. 

Οι κοντοί πρόβολοι, το μεταξόνιο των 2,77 μέτρων και η χαρακτηριστική γραμμή της οροφής εξασφαλίζουν ευρυχωρία σε compact διαστάσεις. Στο εμπρός μέρος, το «black panel» ενσωματώνει διακριτικά τους κύριους προβολείς και τους αισθητήρες υποβοήθησης οδηγού. Ψηλότερα, τα λεπτά φώτα ημέρας διαμορφώνουν μια φωτεινή ταυτότητα αναγνωρίσιμη ακόμη και από απόσταση. Η κολόνα A συνεχίζεται ομαλά στο εκτεταμένο τόξο της οροφής, ενισχύοντας την αέρινη αίσθηση χώρου. Πίσω, η οροφή χαμηλώνει απαλά και καταλήγει σε αεροτομή με καθορισμένη ακμή για βέλτιστη αποκόλληση της ροής. Τα οριζόντια πίσω φωτιστικά LED τονίζουν το πλάτος και δημιουργούν έντονη παρουσία στο σκοτάδι.Με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,24, το A2 e-tron επιτυγχάνει την καλύτερη αεροδυναμική επίδοση στην compact γκάμα της Audi. όνη.

Audi A2 e-tron: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ο επιλογέας μεταφέρεται στην κολόνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας χώρο στην κονσόλα. Η νέα μονάδα διακοπτών συγκεντρώνει λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένου, για πρώτη φορά, του ηλεκτρικού χειρόφρενου. Φλας, μεγάλη σκάλα και σινιάλο διατηρούν τη γνώριμη λειτουργία τους σε συμπαγή διάταξη. Στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, επιφάνειες αφής, περιστροφικός κύλινδρος και εσοχή δαχτύλου προσφέρουν σαφή απτική καθοδήγηση, ώστε ο οδηγός να διατηρεί το βλέμμα στον δρόμο.

Η βασική πανοραμική οθόνη MMI συνδυάζει Audi virtual cockpit plus 11,9 ιντσών και καμπύλη οθόνη αφής 12,8 ιντσών, στραμμένη προς τον οδηγό. Προαιρετικό head-up display επαυξημένης πραγματικότητας προβάλλει ταχύτητα, πλοήγηση και άλλες πληροφορίες στο οπτικό του πεδίο.

Audi A2 e-tron: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το Audi connected work (διαθέσιμο από την παραγωγή Δεκεμβρίου και έπειτα) συνδυάζει Microsoft Outlook, Microsoft Teams, τηλεφωνικές κλήσεις και Work Agent με τεχνητή νοημοσύνη. Με φωνητικές εντολές επιτρέπει αναζήτηση πληροφοριών, σύνταξη email, ακρόαση ημερολογίου, συμμετοχή σε κλήσεις Teams και πλοήγηση προς την επόμενη συνάντηση. Διατίθεται με το MMI experience pro ή μετά την παράδοση μέσω του Audi Functions Store στην εφαρμογή myAudi.

Το e-tron route planner περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό και προγραμματίζει προνοητικά τις στάσεις φόρτισης. Προετοιμάζει εκ των προτέρων τη θερμοκρασία της μπαταρίας, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ισχύς φόρτισης. Συνυπολογίζει σε πραγματικό χρόνο τις κυκλοφοριακές συνθήκες, την τοπογραφία, τη διαθεσιμότητα και την ισχύ των σταθμών. Ο οδηγός μπορεί να προσαρμόζει χειροκίνητα τον υπολογισμένο χρόνο φόρτισης στις ανάγκες του. Όταν απαιτείται, η διαχείριση αυτονομίας προτείνει εναλλακτική διαδρομή με λιγότερες στάσεις, προσαρμόζοντας τη συνιστώμενη ταχύτητα. Εμφανίζει επίσης τη μέγιστη ταχύτητα για αξιόπιστη ολοκλήρωση της τρέχουσας διαδρομής με τις προγραμματισμένες στάσεις.

Το Audi assistant, επίσης βασικό, αξιοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στο cloud για φυσική συνομιλία, αναγνώριση ομιλίας και καλύτερη αναζήτηση πλοήγησης ή μουσικής. Απαντά σε ερωτήσεις για το όχημα βάσει του εγχειριδίου χρήσης και σε γενικές ερωτήσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιλογή ανάμεσα σε τρία ηχοσυστήματα επιτρέπει προσαρμογή στις προτιμήσεις του οδηγού. Στον βασικό εξοπλισμό, επτά ηχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου κεντρικού εμπρός, προσφέρουν ισορροπημένο ήχο. Το προαιρετικό Audi sound system διαθέτει οκτώ ηχεία, μεταξύ τους ένα subwoofer, και ισχύ 220 watt, διατηρώντας καθαρή αναπαραγωγή ακόμη και σε υψηλή ένταση. Στην κορυφή, το προαιρετικό Sonos premium sound system συνδυάζει 14 ηχεία υψηλών επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένου subwoofer, με 15 κανάλια ενίσχυσης και μέγιστη ισχύ ενισχυτή 660 watt. Τα ηχεία κοντά στην κολόνα C δημιουργούν μια εμπειρία περιβάλλοντος ήχου.

Audi A2 e-tron: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σύστημα κίνησης: τέσσερις εκδόσεις, τρεις μπαταρίες

Οι σύγχρονοι ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη τελευταίας γενιάς APP350 ή APP550, ανάλογα με την έκδοση, συνδυάζουν υψηλή ισχύ και ροπή με αποδοτική λειτουργία. Τα ηλεκτρονικά ισχύος ενσωματώνουν ημιαγωγούς καρβιδίου του πυριτίου (SiC), περιορίζοντας τις απώλειες μετατροπής. Η μετάδοση συμβάλλει με στιλβωμένες οδοντώσεις γραναζιών, έδρανα μειωμένων τριβών και νέα λιπαντικά χαμηλού ιξώδους. Η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς, αξιοποιώντας την κατανομή φορτίου στους άξονες και τη μεταφορά του κατά την επιτάχυνση για υψηλή πρόσφυση, χωρίς επιδράσεις του συστήματος κίνησης στη διεύθυνση.

Audi A2 e-tron: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι τρεις μπαταρίες καλύπτουν ανάγκες από τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις έως τα μεγάλα ταξίδια. Οι μπαταρίες μικτής χωρητικότητας 52 και 61 kWh χρησιμοποιούν την ανθεκτική χημική σύνθεση φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP). Στη διάταξη cell-to-pack, τα στοιχεία συγκολλούνται απευθείας στο περίβλημα, αυξάνοντας την πυκνότητα τοποθέτησης σε μικρότερο χώρο. Η προηγμένη χημική σύνθεση διατηρεί υψηλές επιδόσεις ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα φόρτισης ή χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Η μπαταρία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC) μικτής χωρητικότητας 84 kWh έχει αρθρωτή σχεδίαση και διατίθεται αποκλειστικά στις εκδόσεις 231 και 326 hp. Η υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα περιορίζει το ύψος της μπαταρίας, βελτιώνοντας τον χώρο για τα πόδια, τη θέση καθίσματος και την αίσθηση ευρυχωρίας. 

Audi A2 e-tron: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τεχνικά στοιχεία ανά έκδοση
Η αυτονομία εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μπαταρίας και τον εξοπλισμό. Η έκδοση 170 kW προσφέρει έως 646 χιλιόμετρα, ενώ η ισχυρότερη 240 kW φτάνει έως τα 630 χιλιόμετρα.

Τεχνικά στοιχεία    170hp/125kW    190hp/140kW    231hp/170kW    326hp/240kW
Μέγιστη ροπή (Nm)    350    350    350    545
Συνδυασμένη κατανάλωση WLTP (kWh/100 km)    15,7–13,7    15,6–12,8    15,7–13,9    15,1–14,2
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)    160    160    160    200
Επιτάχυνση 0–100 km/h (s)    8,8    7,9    7,0    5,7
Αυτονομία WLTP έως (km)    423    515    646    630
Μικτή χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)    52    61    84    84
Μέγιστη ισχύς φόρτισης DC (kW)    100    105    183    183
Χρόνος φόρτισης DC 10–80% (λεπτά)    24    26    29    29

Audi A2 e-tron: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Αμφίδρομη φόρτιση: ενέργεια πέρα από τη μετακίνηση

Η αμφίδρομη φόρτιση διατίθεται προαιρετικά. Με Vehicle-to-Load (V2L)1, το όχημα τροφοδοτεί ηλεκτρικά ποδήλατα, υπολογιστές, καφετιέρες, εργαλεία ή εξοπλισμό κάμπινγκ από την πρίζα αποσκευών ή μέσω αντάπτορα στη θύρα φόρτισης. Το Vehicle-to-Home (V2H)2, διατίθεται στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία. Σε συνδυασμό με οικιακό φωτοβολταϊκό σύστημα και συμβατό wallbox συνεχούς ρεύματος (DC), τύπου που συνιστά η Audi, το A2 e-tron λειτουργεί ως οικιακή μπαταρία. Αποθηκεύει την παραγόμενη ηλιακή ενέργεια και επιστρέφει το πλεόνασμα στο ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού. Η περιγραφή λειτουργίας ορίζει εκφόρτιση στο εύρος 20%–80%. Όταν απαιτείται πλήρης αυτονομία, το «Instant Charge» επιτρέπει φόρτιση έως 100%. Όλες οι διαδικασίες εκφόρτισης εμφανίζονται ως εικονικός χιλιομετρητής στο όχημα, διευκολύνοντας την παρακολούθησή τους.

Μέσω των paddles στο τιμόνι επιλέγονται:Τέσσερα επίπεδα ανάκτησης ενέργειας επιτρέπουν προσαρμογή μεταξύ ελεύθερης κύλισης και ανάκτησης, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του οδηγού.

Audi A2 e-tron: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης

Το A2 e-tron μεταφέρει στην compact κατηγορία πολυάριθμες λειτουργίες υποβοήθησης που συναντώνται συνήθως σε μεγαλύτερα μοντέλα. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, προσφέρονται τα πακέτα Tech, Tech plus και Tech pro. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται σύστημα παρακολούθησης της προσοχής του οδηγού, προσαρμοζόμενο cruise control (ACC), κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα στάθμευσης plus με ένδειξη απόστασης και side assist με προειδοποίηση κατά την έξοδο και υποβοήθηση πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας. Για πρώτη φορά, επιτρέπει αυτόματη πέδηση σε κόκκινο σηματοδότη έως τη γραμμή στάσης.

Οι παραγγελίες ξεκινούν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 και τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στο δίκτυο της Audi έως τον Δεκέμβριο.

Παρακάτω ακολουθούν οι τιμές των διαθέσιμων εκδόσεων του νέου Audi Α2 e-tron

A2 e-tron Inspire 170 hp    36.980 €
A2 e-tron Progressive 190 hp    38.980 €
A2 e-tron Progressive 231 hp    42.980 €
A2 e-tron Progressive 326 hp    46.980 €


 

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