42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος: Το αποτέλεσμα σε έναν συναρπαστικό αγώνα

Διατηρείται στην κορυφή ο Ιορδάνης Σερδερίδης

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Αυτοκινητο
42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος: Το αποτέλεσμα σε έναν συναρπαστικό αγώνα
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Στο 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος, τον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος συμμετείχε το διήμερο 5 και 6 Σεπτεμβρίου ο Ιορδάνης Σερδερίδης. Ο Έλληνας οδηγός βρέθηκε πίσω από το τιμόνι ενός Skoda Fabia RS Rally2 και με τον Fred Miclotte δίπλα του ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης. Το αποτέλεσμα αυτό χάρισε στον Σερδερίδη πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος, επιτρέποντάς του να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας, δύο αγώνες πριν από την ολοκλήρωση του θεσμού.

42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος: Το αποτέλεσμα σε έναν συναρπαστικό αγώνα

Να σημειωθεί ότι η τελική κατάταξη του αγώνα παραμένει προσωρινή, καθώς εκκρεμεί η εξέταση ένστασης κατά αγωνιζόμενου. Η απόφαση επί της ένστασης ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στην τελική κατάταξη και κατ’ επέκταση στη θέση του Καβαλιώτη οδηγού.Επόμενος σταθμός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος είναι το Ράλλυ Μολών Λαβέ που θα διεξαχθεί με επίκεντρο την πόλη της Σπάρτης το διήμερο, 10 και 11 Οκτωβρίου.

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42Ο AVIN ΡΑΛΛΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
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ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΕΡΔΕΡΙΔΗΣ
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