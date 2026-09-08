Συναγερμός σήμανε για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, μετά τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στη Βιγιαρεάλ.
Η ανησυχητική στιγμή σημειώθηκε στο 24ο λεπτό, όταν ο νεαρός Έλληνας ποδοσφαιριστής αισθάνθηκε αδιαθεσία και με χαρακτηριστικές κινήσεις προς τον πάγκο ζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια.
Ο Καρέτσας έδειξε ουσιαστικά μόνος του ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει, προκαλώντας έντονη ανησυχία τόσο στο τεχνικό επιτελείο όσο και στις εξέδρες. Λίγο αργότερα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Νουανέρι να περνά στη θέση του.
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