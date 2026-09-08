Αγωνία για τον Καρέτσα: Ένιωσε αδιαθεσία, αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την εμφάνισή του στο ματς ενάντια στη Βιγιαρεάλ