Ο Μητσοτάκης απάντησε με χιούμορ στην Τούνη για το κατάστημα στο Παρίσι

«Κερνάμε και φρέντο αλλά... μην έρθετε» έγραψε η επιχειρηματίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.26 , 23:46 Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Έδωσαν την κόρη μου στα χέρια του δολοφόνου»
08.09.26 , 23:41 Το πρώτο ελληνικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος «ΑΡΧΥΤΑΣ» παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ
08.09.26 , 23:38 Ο Μητσοτάκης απάντησε με χιούμορ στην Τούνη για το κατάστημα στο Παρίσι
08.09.26 , 23:36 ΑΠΘ: Άγνωστοι Βανδάλισαν Το Σύστημα Για Τον Έλεγχο Εισόδου Στις Εστίες
08.09.26 , 23:22 Κανελλοπούλου: «Δεν απαντάω στα μηνύματα από ανημποριά»
08.09.26 , 23:21 Κλήρωση Eurojackpot 8/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 31.000.000 ευρώ
08.09.26 , 23:20 Ηλεκτρικό Ρεύμα: Πώς θα γίνει η σταδιακή μείωση τιμών κατά 30% έως το 2029
08.09.26 , 23:12 Ρέμος: Απαντάει για την εξέδρα μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου
08.09.26 , 23:11 42ο AVIN Ράλλυ Φθιώτιδος: Το αποτέλεσμα σε έναν συναρπαστικό αγώνα
08.09.26 , 23:11 Αγωνία για τον Καρέτσα: Ένιωσε αδιαθεσία, αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο
08.09.26 , 22:32 Νυχτερινές τουρκικές παραβιάσεις με drones – Έφτασαν έως τη Θάσο
08.09.26 , 22:25 «Μίλησε» με... τον Παύλο Ντε Γκρες - Η απάτη με την τεχνητή νοημοσύνη
08.09.26 , 22:22 Μάρα Ζαχαρέα: Το πρώτο πράγμα που έκανε όταν μπήκε στο γραφείο της!
08.09.26 , 22:13 Κλήρωση Τζόκερ 8/9/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 7.100.000 ευρώ
08.09.26 , 22:08 Κατερίνα Καινούργιου: Νέο hair look για την παρουσιάστρια!
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Σταύρος Φλώρος: Επέστρεψε στη σχολή του για να δώσει μάθημα
Κατερίνα Καινούργιου: Νέο hair look για την παρουσιάστρια!
Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
Πριν και μετά: Πώς ήταν 10 + 1 πρόσωπα της τηλεόρασης πριν 20 χρόνια
Ο Μητσοτάκης απάντησε με χιούμορ στην Τούνη για το κατάστημα στο Παρίσι
Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται τα πρωτοβρόχια - Πέφτει η θερμοκρασία
Νέο αποκαλυπτικό βίντεο: Το Phantom φλέγεται και διαλύεται στον αέρα
Τανιμανίδης – Μπόμπα: Από παρουσιαστές ειδήσεων…μέχρι μάγειρες!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Βόλτα στους δρόμους του Παρισιού, κρατώντας μία σφουγγαρίστρα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα απρόσμενο και αρκετά χιουμοριστικό… διαδικτυακό τετ α τετ είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ιωάννα Τούνη, με αφορμή την αυριανή επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Παρίσι για τη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ιωάννα Τούνη: Άνοιξε croissanterie σε διάσημο δρόμο στο Παρίσι

Την ίδια ώρα, στη γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται και η Ιωάννα Τούνη, καθώς αύριο, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιεί τα εγκαίνια της croissanterie της.

τουνη μητσοτακης παρισι

Όταν πληροφορήθηκε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται επίσης στο Παρίσι, η influencer δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει ένα χιουμοριστικό story στο Instagram, ζητώντας του… να μην περάσει από τα εγκαίνια.

«Τι μου στέλνει εν τω μεταξύ η Έφη. Λοιπόν επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Fat Rat και κερνάμε και Freddo Espresso σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν... να πω το εξής! Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός, από την πλευρά του, δεν άφησε την ανάρτηση αναπάντητη. Αναδημοσίευσε το story της Ιωάννας Τούνη και της απάντησε στο ίδιο χιουμοριστικό ύφος: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε...». Πρόσθεσε μάλιστα, και emoji που «κλαίει» από τα γέλια.

Δείτε τις αναρτήσεις:

ΤΟΥΝΗ

Η γνωστή influencer αποκάλυψε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου πως δημιούργησε τη δική της croissanterie στη γαλλική πρωτεύουσα, η οποία φέρει το ιδιαίτερο όνομα «Fat Rat». Πρόκειται για ένα εγχείρημα διαφορετικό από όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα, καθώς αυτή τη φορά η επιχειρηματική της δραστηριότητα περνά στον χώρο της εστίασης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κανελλοπούλου: Το Νέο Μήνυμα Για Την Υγεία Της
Celebrities & Gossip Νεα
Κανελλοπούλου: «Δεν απαντάω στα μηνύματα από ανημποριά»
Ρέμος: Απαντά Για Τη Σκηνή Στο Άγαλμα Του Μ. Αλεξάνδρου
Celebrities & Gossip Νεα
Ρέμος: Απαντάει για την εξέδρα μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Νέο hair look για την παρουσιάστρια!
Ούστα - Σαρακατσάνης: Σπάνια Βραδινή Εμφάνιση
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξάνδρα Ούστα – Γιάννης Σαρακατσάνης: Σπάνια βραδινή εμφάνιση
Γενέθλια Για Τον Νίκο Καρβέλα: Η Ανάρτηση Της Συντρόφου Του
Celebrities & Gossip Νεα
Γενέθλια για τον Νίκο Καρβέλα: Η αφιέρωση της Έλενας Φερεντίνου
Ρέμος - Μπόσνιακ: Πιασμένοι Χέρι Χέρι Στη Θεσσαλονίκη
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Ρέμος – Υβόννη Μπόσνιακ: Πιασμένοι χέρι χέρι στη Θεσσαλονίκη
Τανιμανίδης – Μπόμπα: Από Παρουσιαστές… Μέχρι Μάγειρες!
Celebrities & Gossip Νεα
Τανιμανίδης – Μπόμπα: Από παρουσιαστές ειδήσεων…μέχρι μάγειρες!
Ελένη Χατζίδου: Έγινε «μαμά» ενός μικρού πουλιού
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Χατζίδου: Έγινε «μαμά» ενός μικρού πουλιού – Το τρυφερό βίντεο
Πούμπουρας: «Έχω επιλέξει Nα Aπέχω Aπό Tην Τηλεόραση»
Celebrities & Gossip Νεα
Πούμπουρας: «Έχω επιλέξει συνειδητά να απέχω από την τηλεόραση»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top