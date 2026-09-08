Ένα απρόσμενο και αρκετά χιουμοριστικό… διαδικτυακό τετ α τετ είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ιωάννα Τούνη, με αφορμή την αυριανή επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Παρίσι για τη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Την ίδια ώρα, στη γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται και η Ιωάννα Τούνη, καθώς αύριο, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιεί τα εγκαίνια της croissanterie της.

Όταν πληροφορήθηκε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται επίσης στο Παρίσι, η influencer δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει ένα χιουμοριστικό story στο Instagram, ζητώντας του… να μην περάσει από τα εγκαίνια.

«Τι μου στέλνει εν τω μεταξύ η Έφη. Λοιπόν επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Fat Rat και κερνάμε και Freddo Espresso σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν... να πω το εξής! Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός, από την πλευρά του, δεν άφησε την ανάρτηση αναπάντητη. Αναδημοσίευσε το story της Ιωάννας Τούνη και της απάντησε στο ίδιο χιουμοριστικό ύφος: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε...». Πρόσθεσε μάλιστα, και emoji που «κλαίει» από τα γέλια.

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Η γνωστή influencer αποκάλυψε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου πως δημιούργησε τη δική της croissanterie στη γαλλική πρωτεύουσα, η οποία φέρει το ιδιαίτερο όνομα «Fat Rat». Πρόκειται για ένα εγχείρημα διαφορετικό από όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα, καθώς αυτή τη φορά η επιχειρηματική της δραστηριότητα περνά στον χώρο της εστίασης.