Ένα μικρό και απρόσμενο… καλωσόρισμα περίμενε την Ελένη Χατζίδου όταν επέστρεψε στο σπίτι της μετά τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια εντόπισε στο μπαλκόνι της ένα μικροσκοπικό πουλάκι, το οποίο φαίνεται πως είχε μόλις βγει από το αυγό του. Η εικόνα την έκανε να το λυπηθεί και έτσι αποφάσισε να το φροντίσει προσωρινά, περιμένοντας να έρθει η στιγμή που θα μπορέσει να πετάξει.

Η ίδια, μάλιστα, μοιράστηκε την ιστορία με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από ένα Instagram Story, εκφράζοντας παράλληλα την αγωνία της για το αν κάνει το σωστό.

«Ξέρω τι θα μου πείτε, εστία μικροβίων. Όταν γυρίσαμε από διακοπές, είχε σκάσει το αυγό και δεν μπορούσα να κάνω κάτι… Το έχουμε δει το πουλάκι, περιμένω να πετάξει… Άντε επιτέλους, καλά, πότε θα πετάξεις;», ακούγεται να λέει στο βίντεο που δημοσίευσε.

Η ανάρτηση της Ελένης Χατζίδου:

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ελένη Χατζίδου εξήγησε πως, παρά τις σκέψεις για τα μικρόβια δεν το άφησε αβοήθητο: «Ξέρω ότι είναι εστία μικροβίων, αλλά το λυπήθηκα. Όταν επιστρέψαμε από διακοπές το βρήκαμε μικρούλι στο μπαλκόνι…».