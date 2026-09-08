Σε μία πολύ σημαντική απόφαση κατέληξε ο Δήμος Νισύρου, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση εφάπαξ επιδόματος γέννησης ύψους 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια που αποκτά παιδί και πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Με βασική προτεραιότητα τη στήριξη των οικογενειών, η Δημοτική Αρχή Νισύρου, υπό τον Δήμαρχο Χριστοφή Κορωναίο, σχεδιάζει μέτρα που θα μειώσουν το οικονομικό βάρος για τους νέους γονείς. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης της δημογραφικής συρρίκνωσης, με τον Δήμο να προσανατολίζεται στην καθιέρωση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ για κάθε παιδί, έως τη συμπλήρωση των πέντε ετών.

Το Δελτίο Τύπου του Δήμου Νισύρου

Η ΝΙΣΥΡΟΣ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ – ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 3.000 ΕΥΡΩ

Μια απόφαση που φέρνει χαμόγελα, ελπίδα και ουσιαστική στήριξη σε κάθε νέο γονιό του νησιού μας, έλαβε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νισύρου, εγκρίνοντας την εισήγηση του Δημάρχου, κ. Χριστοφή Κορωναίου, για τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος ύψους 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια που υποδέχεται ένα νέο μέλος.

Η ομόφωνη αυτή απόφαση αποτελεί τη μεγαλύτερη δυνατή πολιτική και κοινωνική επιβεβαίωση μιας δέσμευσης που είχε η Δημοτική Αρχή να στηρίξει έμπρακτα την οικογένεια, να ενισχύσει το δημογραφικό και να κάνει τη Νίσυρο έναν τόπο φιλικό προς τα παιδιά και τους νέους γονείς. Το όραμα της δημοτικής αρχής είναι η επιδότηση κάθε παιδιού στη Νίσυρο με 150 ευρώ το μήνα έως την συμπλήρωση του πέμπτου έτους.

Με το ποσό των 3.000 ευρώ ανά τέκνο, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο που προβλέπει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 525, παρ. 4, Ν. 5314/2026), ο Δήμος Νισύρου κατατάσσεται πλέον στις πρωτοπόρες δημοτικές αρχές της χώρας που εφαρμόζουν την πλέον γενναιόδωρη πολιτική στήριξης της γέννησης.

Το βοήθημα θα χορηγείται εφάπαξ, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, και προορίζεται να καλύψει τις πρώτες και σημαντικότερες ανάγκες μιας νέας οικογένειας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος: «Δεν είναι απλώς τα χρήματα, είναι μια αγκαλιά από τη Νίσυρο σε κάθε παιδί που γεννιέται εδώ. Είναι το μήνυμα ότι η Νίσυρος πιστεύει στο μέλλον της και το μέλλον είναι τα παιδιά μας.»

Δικαιούχοι του εφάπαξ βοηθήματος είναι όλες οι οικογένειες που κατά τη γέννηση του τέκνου είναι Δημότες του Δήμου Νισύρου, και Μόνιμοι κάτοικοι του νησιού .

Το μέτρο εφαρμόζεται με απλά και δίκαια κριτήρια, διασφαλίζοντας ότι κάθε νέο παιδί που έρχεται στον κόσμο στη Νίσυρο θα έχει την ευλογία και την ουσιαστική στήριξη του Δήμου.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι το ποσό είναι αφορολόγητο, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά κριτήρια για καμία άλλη κοινωνική παροχή.

Η απόφαση βασίζεται σε ήδη εγκεκριμένη πίστωση ύψους 9.000 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2026 (ΑΛΕ: 055.2250911001 «Επίδομα γέννησης»), γεγονός που καθιστά το μέτρο άμεσα εφαρμόσιμο.

Ο Δήμαρχος Νισύρου, κ. Χριστοφής Κορωναίος, δήλωσε:

«Μια ιστορική απόφαση ελήφθη στο Δήμο μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόλυτη ομοφωνία, τάχθηκε υπέρ της στήριξης της οικογένειας και των παιδιών, θέτοντας τις βάσεις για ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Είπαμε ΝΑΙ στην οικογένεια, ΝΑΙ στο μέλλον. Δώσαμε το μεγαλύτερο δημοτικό επίδομα γέννησης, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε παιδί που γεννιέται στη Νίσυρο αξίζει την καλύτερη υποδοχή. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους δημοτικούς συμβούλους για την ομόφωνη στήριξή τους. Αυτή η απόφαση δεν έχει παρατάξεις, έχει μόνο ψυχή. Για άλλη μια φορά ο Δήμος Νισύρου αποδεικνύει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή των πολιτών. Ο Δήμος είναι δίπλα στο κάθε νέο ζευγάρι. Αυτό είναι το πιο ηχηρό μήνυμα ότι η Νίσυρος αντέχει, η Νίσυρος προοδεύει, η Νίσυρος γεννά ζωή. Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του Δήμου Νισύρου για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Σε μια εποχή όπου ολόκληρη η ελληνική επικράτεια αναζητά λύσεις για τη συρρίκνωση του πληθυσμού, η Νίσυρος κάνει ακόμη ένα βήμα μετά από την πολιτική παροχής εργασίας και την κοινωνική της πολιτική, αποδεικνύοντας ότι η Νίσυρος μπορεί να ανατρέψει την τάση, στηρίζοντας ουσιαστικά εκείνους που επιλέγουν να κάνουν οικογένεια στο νησί τους».