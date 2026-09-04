ΔΕΘ: Το σενάριο για αύξηση στο επίδομα παιδιού

«Aνατροπή» στο επίδομα των 300 ευρώ

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία pexels.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει παρεμβάσεις στη ΔΕΘ.
  • Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του επιδόματος παιδιού Α21.
  • Εξετάζεται επίσης αύξηση του επιδόματος 300 ευρώ.
  • Οι εξαγγελίες αναμένονται ενόψει της 90ής ΔΕΘ.
  • Το οικονομικό επιτελείο εργάζεται για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Λίγες ώρες έμειναν για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ. Σύμφωνα με τα σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, ορισμένες από τις παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνονται στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι η αύξηση του επιδόματος παιδιού όσο και του επιδόματος 300 ευρώ.

Η αύξηση του Επιδόματος Παιδιού Α21 βρίσκεται μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

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