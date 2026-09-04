Λίγες ώρες έμειναν για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ. Σύμφωνα με τα σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, ορισμένες από τις παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνονται στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι η αύξηση του επιδόματος παιδιού όσο και του επιδόματος 300 ευρώ.
Η αύξηση του Επιδόματος Παιδιού Α21 βρίσκεται μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr