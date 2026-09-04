Ηλιούπολη: Παραβίασε STOP και συγκρούστηκε με ταξί που κατέληξε σε αυλή

Κλεμμένο το όχημα που ενεπλάκη στο τροχαίο

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Ηλιούπολη: Τροχαίο Κλεμμένου Οχήματος Με Ταξί
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο στην Ηλιούπολη με κλεμμένο όχημα που συγκρούστηκε με ταξί.
  • Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αχιλλέως, όταν το λευκό όχημα παραβίασε STOP.
  • Η σύγκρουση προκάλεσε το ταξί να καταλήξει πάνω σε προστατευτικά κάγκελα, αποφεύγοντας πτώση στην αυλή πολυκατοικίας.
  • Ο οδηγός του κλεμμένου οχήματος εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από την αστυνομία.
  • Οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό και λαμβάνουν καταθέσεις από μάρτυρες.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Ηλιούπολη, όταν ένα κλεμμένο όχημα συγκρούστηκε με ταξί. 

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αχιλλέως. Σύμφωνα με πληροφορίες του notia.gr, το ταξί κινούνταν στη Χρυσοστόμου Σμύρνης, όταν ένα λευκό όχημα - το οποίο φέρεται να ήταν κλεμμένο - ερχόταν από την Αχιλλέως, παραβίασε το STOP και έπεσε πάνω του. 

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ταξί κατέληξε πάνω στο πεζοδρόμιο και ακινητοποιήθηκε στα προστατευτικά κάγκελα. Χάρη σε αυτά, αποφεύχθηκε η πτώση του στην αυλή πολυκατοικίας. 

Τροχαίο Ηλιούπολη

Φωτογραφίες notia.gr

Τροχαίο Ηλιούπολη με ταξί και κλεμμένο ΙΧ

Ηλιούπολη: Παραβίασε ΣΤΟΠ και συγκρούστηκε με ταξί

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του λευκού οχήματος βγήκε από το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντας το σημείο. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι το όχημα είχε δηλωθεί ως κλεμμένο. 

Αστυνομία και Τροχαία έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού, ενώ λαμβάνονται και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Επίσης, εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής.  

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