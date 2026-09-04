Ηλιούπολη: Τροχαίο Κλεμμένου Οχήματος Με Ταξί

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Ηλιούπολη, όταν ένα κλεμμένο όχημα συγκρούστηκε με ταξί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αχιλλέως. Σύμφωνα με πληροφορίες του notia.gr, το ταξί κινούνταν στη Χρυσοστόμου Σμύρνης, όταν ένα λευκό όχημα - το οποίο φέρεται να ήταν κλεμμένο - ερχόταν από την Αχιλλέως, παραβίασε το STOP και έπεσε πάνω του.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ταξί κατέληξε πάνω στο πεζοδρόμιο και ακινητοποιήθηκε στα προστατευτικά κάγκελα. Χάρη σε αυτά, αποφεύχθηκε η πτώση του στην αυλή πολυκατοικίας.

Φωτογραφίες notia.gr

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του λευκού οχήματος βγήκε από το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντας το σημείο. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι το όχημα είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Αστυνομία και Τροχαία έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού, ενώ λαμβάνονται και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Επίσης, εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής.