Ένα ακόμη εντυπωσιακό εγχείρημα ολοκλήρωσε ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, καταφέρνοντας να συνδέσει κολυμβητικά την Ελλάδα με την Ιταλία. Ο Έλληνας αθλητής υπεραποστάσεων ξεκίνησε από τους Οθωνούς και έφτασε μέχρι τη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα, στη νότια Ιταλία, ύστερα από μια προσπάθεια που διήρκεσε περισσότερο από μία ημέρα.

Η διαδρομή είχε συνολικό μήκος 91,4 χιλιομέτρων και ο Χρυσικόπουλος παρέμεινε συνεχώς μέσα στη θάλασσα για 31 ώρες και 50 λεπτά. Με την ολοκλήρωση της προσπάθειας, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διάσχιση κολυμπώντας.

Σπύρος Χρυσικόπουλος: Από τους Οθωνούς μέχρι την Ιταλία

Η προσπάθεια ξεκίνησε την Κυριακή 31 Αυγούστου από τους Οθωνούς, το δυτικότερο άκρο της Ελλάδας. Προορισμός ήταν η Σάντα Μαρία ντι Λέουκα, στην περιοχή του Σαλέντο, στη νότια Ιταλία.

Πρόκειται για μια διαδρομή ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς ο αθλητής δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο την τεράστια απόσταση. Τα θαλάσσια ρεύματα, οι αλλαγές του καιρού και οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μπορούν να κάνουν την προσπάθεια ακόμη πιο δύσκολη.

Η πορεία του καταγράφηκε από το σύστημα παρακολούθησης της Marathon Swimmers Federation, με την απόσταση να φτάνει τελικά τα 91,4 χιλιόμετρα.

Το εγχείρημα δεν ήταν, πάντως, η πρώτη του προσπάθεια να περάσει από το ίδιο σημείο.

Σπύρος Χρυσικόπουλος: Η δεύτερη προσπάθεια ήταν αυτή που έφερε την επιτυχία

Δύο χρόνια νωρίτερα, το καλοκαίρι του 2024, ο Χρυσικόπουλος είχε επιχειρήσει ξανά να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη απόσταση. Τότε, όμως, οι συνθήκες στη θάλασσα δεν του επέτρεψαν να φτάσει στον προορισμό του.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της προσπάθειας βρέθηκε αντιμέτωπος με μεγάλο αριθμό μεδουσών, ενώ στη συνέχεια ο καιρός επιδεινώθηκε σημαντικά. Οι δυνατοί άνεμοι και τα υψηλά κύματα δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να σταματήσει την προσπάθεια.

Φέτος επέστρεψε στο ίδιο σημείο, έχοντας πλέον την εμπειρία της προηγούμενης αποτυχημένης απόπειρας. Αυτή τη φορά κατάφερε να συνεχίσει μέχρι το τέλος και να ολοκληρώσει τη διαδρομή.

Σπύρος Χρυσικόπουλος: Ένας αθλητής που έχει συνηθίσει να ξεπερνά τα όρια

Η νέα αυτή επιτυχία έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από εξαιρετικά απαιτητικές προσπάθειες που έχουν χαρακτηρίσει την πορεία του Χρυσικόπουλου.

Το 2021 έκανε ρεκόρ Γκίνες, κολυμπώντας συνολικά 358,2 χιλιόμετρα μέσα σε μία εβδομάδα σε πισίνα του ΟΑΚΑ. Έναν χρόνο αργότερα πραγματοποίησε μια ακόμη εντυπωσιακή διάσχιση, κολυμπώντας από τη Ρόδο μέχρι το Καστελλόριζο. Η απόσταση σε ευθεία γραμμή ήταν περίπου 130 χιλιόμετρα και η προσπάθεια κράτησε περίπου 64 ώρες.

Το 2025 πρόσθεσε ένα ακόμη ρεκόρ Γκίνες στο ενεργητικό του, καλύπτοντας 151 χιλιόμετρα σε πισίνα και παραμένοντας ξύπνιος για περισσότερες από 48 ώρες.