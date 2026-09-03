O Aζεντιν Ουναΐ δεν θα είναι απλά η πιο ακριβή αγορά ever του Παναθηναϊκού αλλά και ο παίκτης / η μεταγραφή που θα ενώσει την ποδοσφαιρική καψούρα του ιδιοκτήτη με αυτή των οπαδών αφού ο Μαροκινός αποτελεί κοινή συνισταμένη τους. Και μπορεί το 2026 να ακουστεί άκρως ...παλαιομοδίτικο αλλά για την συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του "τριφυλλιού" ο Ουναΐ αποτελεί αυτό που έλεγαν ..."μεταγραφή αεροδρομίου"!! Για αυτό ακριβώς τον λόγο κι ανεξάρτητα από το αν ο Ουναΐ κάνει την διαφορά στο χορτάρι μακριά από αυτό η επιστροφή - απόκτησή του πλημμυρίζει με θετική ενέργεια και προκαλεί συσπείρωση σε έναν Οργανισμό που το έχει ανάγκη πάνω από όλα τα τελευταία χρόνια της μεγάλης εσωστρέφειας...

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