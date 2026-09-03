Ουναΐ: Ο όρος-κλειδί στο συμβόλαιο και το παρασκήνιο με τις δόσεις

Πόσο κόστισε τελικά ο παίκτης στους «Πράσινους»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.09.26 , 14:40 Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
03.09.26 , 14:28 Κυψέλη: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος
03.09.26 , 14:24 Συμβουλές για την αποφυγή παιδικών ατυχημάτων τη νέα σχολική χρονιά
03.09.26 , 14:00 Ετοιμάζεσαι να επιστρέψεις στο γυμναστήριο; Μην ξεχνάς ποτέ το stretching!
03.09.26 , 13:32 Φωτογραφίες από την άσκηση της Φινλανδίας για πιθανή επίθεση της Ρωσίας
03.09.26 , 13:30 Όταν η Ζήνα Κουτσελίνη σου χτυπάει την πόρτα για τον πρώτο καφέ!
03.09.26 , 13:09 Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
03.09.26 , 13:05 Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι: Πότε κινδυνεύουν με κατάσχεση σύνταξης;
03.09.26 , 12:50 ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο θα φτάσει σε πολύ ισχυρή ένταση τους επόμενους 5 μήνες
03.09.26 , 12:49 Ευγενία Δημητροπούλου: Το party για τα 6α γενέθλια της κόρης της
03.09.26 , 12:32 CUPRA RAVAL: Πήρε «παράσημο» 5 αστέρων στην ασφάλεια
03.09.26 , 12:27 Jeep Compass: To αμιγώς ηλεκτρικό με τιμή 37990 ευρώ
03.09.26 , 12:22 Φωτιά τώρα στο Καλοχώρι Χαλκίδας - Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα
03.09.26 , 12:21 Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις
03.09.26 , 12:13 Πάτρα: Της έκανε βιντεοκλήση ο... Ρονάλντο, ζήτησε λεφτά και του τα έδωσε
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Δήμητρα Ματσούκα - Πέτρος Κόκκαλης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Σταφύλι: Πόσες θερμίδες έχει και πώς βοηθά στο αδυνάτισμα
Αύξηση στον κατώτατο μισθό και το επίδομα των συνταξιούχων
Κυψέλη: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος
Market Pass 2026: Έως 1.200 ευρώ αναδρομικά – Ποιοι τα δικαιούνται
Στέλιος Χανταμπάκης: Η 10χρονη κόρη του, υπέγραψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος (αρχείου)
«Ουναΐ και Ιωαννίδης δεν είναι κυβερνητικοί εκπρόσωποι του Παναθηναϊκού» / Mega (αρχείου)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

O Aζεντιν Ουναΐ δεν θα είναι απλά η πιο ακριβή αγορά ever του Παναθηναϊκού αλλά και ο παίκτης / η μεταγραφή που θα ενώσει την ποδοσφαιρική καψούρα του ιδιοκτήτη με αυτή των οπαδών αφού ο Μαροκινός αποτελεί κοινή συνισταμένη τους. Και μπορεί το 2026 να ακουστεί άκρως ...παλαιομοδίτικο αλλά για την συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του "τριφυλλιού" ο Ουναΐ αποτελεί αυτό που έλεγαν ..."μεταγραφή αεροδρομίου"!! Για αυτό ακριβώς τον λόγο κι ανεξάρτητα από το αν ο Ουναΐ κάνει την διαφορά στο χορτάρι μακριά από αυτό η επιστροφή - απόκτησή του πλημμυρίζει με θετική ενέργεια και προκαλεί  συσπείρωση σε έναν Οργανισμό που το έχει ανάγκη πάνω από όλα τα τελευταία χρόνια της μεγάλης εσωστρέφειας...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΖΕΝΤΙΝ ΟΥΝΑΪ
 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκτός Ολυμπιακού Μεγάλο Όνομα - Σε Ποια Ομάδα Υπέγραψε
Αθλητικα
Εκτός Ολυμπιακού μεγάλο όνομα - Σε ποια ομάδα υπέγραψε
Πρόσω Ολοταχώς Για Μεταγραφές Ο ΠΑΟΚ
Αθλητικα
Πρόσω ολοταχώς για μεταγραφές ο ΠΑΟΚ - Οι εκπλήξεις που ετοιμάζει
Εθνική Μπάσκετ: «Ζωντανή» Η Πρόκριση Στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Αθλητικα
Εθνική Μπάσκετ: Πήρε το θρίλερ με την Ισπανία στην παράταση κι ελπίζει
Μέσι: Αποσύρθηκε Από Την Εθνική Αργεντινής
Αθλητικα
Τέλος εποχής, ο Μέσι αποσύρθηκε από την εθνική Αργεντινής!
Καθοριστική Εβδομάδα Για Ολυμπιακό - Τι Γίνεται Με Γουόκαπ
Αθλητικα
Καθοριστική εβδομάδα για Ολυμπιακό - Τι γίνεται με Γουόκαπ
Ροντινέι: Ποια Ομάδα Τον Θέλει
Αθλητικα
Ποια ομάδα έδειξε ενδιαφέρον για τον Ροντινέι;
Κωνσταντέλιας: «Δεν ακούγεται καλό αυτό που είπε ο γιατρός»
Αθλητικα
Κωνσταντέλιας: «Δεν ακούγεται καλό αυτό που είπε ο γιατρός»
Στον ΠΑΟΚ Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς
Αθλητικα
Ποιον παίκτη ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ μέσα από ένα βίντεο
Ολυμπιακός: Οι Δύο Μεταγραφές Που Περιμένει
Αθλητικα
Ολυμπιακός: Οι δύο μεταγραφές που περιμένει
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top