Όσα είπε η ηθοποιός για την πρόσφατη σύλληψή της

Στο θέατρο, σε μία σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση, βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης η Δήμητρα Ματσούκα και ο σύζυγός της, Πέτρος Κόκκαλης.

Το ζευγάρι παρακολούθησε την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου «Ειρήνη – μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη», σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τη Γαλήνη Χατζηπασχάλη, τον Θανάση Αλευρά, την Έμιλυ Κόλιανδρη και τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης δεν απέφυγαν τους φωτογράφους που βρέθηκαν στον χώρο και χαμογέλασαν πλατιά όταν τους απαθανάτισαν, ενώ μετά το τέλος της παράστασης η ηθοποιός φωτογραφήθηκε μαζί με τους πρωταγωνιστές.

Δες τις φωτογραφίες:

Δήμητρα Ματσούκα- Πέτρος Κόκκαλης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού/ NDP

Οι δυο τους επιλέγουν συχνά να παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις μαζί, χωρίς να επιδιώκουν ωστόσο την παρουσία τους σε επίσημες πρεμιέρες, όπου συγκεντρώνονται φωτογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία.

Η Δήμητρα Ματσούκα χωρίς μακιγιάζ στα παρασκήνια

Παράλληλα, η Δήμητρα Ματσούκα ετοιμάζεται για την επόμενη θεατρική της εμφάνιση. Από τις 14 Οκτωβρίου θα πρωταγωνιστεί στο θέατρο Λαμπέτη στη θρυλική κωμωδία του Μελ Μπρουκς «Να ζει κανείς ή να μη ζει», σε απόδοση και σκηνοθεσία των Ρέππα – Παπαθανασίου.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο μακιγιέρ Δημήτρης Γκίκας, η ηθοποιός εμφανίζεται στα παρασκήνια της φωτογράφισης για τη νέα παράσταση, χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Στην παράσταση θα συμπρωταγωνιστήσουν μαζί της ο Παντελής Καναράκης, ο Θάνος Μπίρκος, η Άννα Κουρή και άλλοι ηθοποιοί.

Η Δήμητρα Ματσούκα συμμετέχει αυτή την περίοδο και στη νέα σειρά του ERTFLIX «Θάλασσες μας χώρισαν», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου. Στη σειρά πρωταγωνιστούν η Κατερίνα Λέχου και ο Λεωνίδας Κακούρης.