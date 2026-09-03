Δήμητρα Ματσούκα- Πέτρος Κόκκαλης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού

H ηθοποιός φωτογραφήθηκε μαζί με τους πρωταγωνιστές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης έκαναν σπάνια κοινή εμφάνιση στο Εθνικό Θέατρο για την παράσταση "Ειρήνη".
  • Η Ματσούκα θα πρωταγωνιστήσει από 14 Οκτωβρίου στη κωμωδία "Να ζει κανείς ή να μη ζει" στο θέατρο Λαμπέτη.
  • Η ηθοποιός εμφανίστηκε χωρίς μακιγιάζ στα παρασκήνια της φωτογράφισης για τη νέα της παράσταση.
  • Συμμετέχει επίσης στη νέα σειρά του ERTFLIX "Θάλασσες μας χώρισαν".

Στο θέατρο, σε μία σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση, βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης η Δήμητρα Ματσούκα και ο σύζυγός της, Πέτρος Κόκκαλης.

Δήμητρα Ματσούκα: «Αναγκάστηκα να μιλήσω, ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια»

Το ζευγάρι παρακολούθησε την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου «Ειρήνη – μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη», σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τη Γαλήνη Χατζηπασχάλη, τον Θανάση Αλευρά, την Έμιλυ Κόλιανδρη και τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης δεν απέφυγαν τους φωτογράφους που βρέθηκαν στον χώρο και χαμογέλασαν πλατιά όταν τους απαθανάτισαν, ενώ μετά το τέλος της παράστασης η ηθοποιός φωτογραφήθηκε μαζί με τους πρωταγωνιστές.

Δες τις φωτογραφίες:

Δήμητρα Ματσούκα- Πέτρος Κόκκαλης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού

Δήμητρα Ματσούκα- Πέτρος Κόκκαλης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού/ NDP

Δήμητρα Ματσούκα- Πέτρος Κόκκαλης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού

Δήμητρα Ματσούκα- Πέτρος Κόκκαλης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού

 

Οι δυο τους επιλέγουν συχνά να παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις μαζί, χωρίς να επιδιώκουν ωστόσο την παρουσία τους σε επίσημες πρεμιέρες, όπου συγκεντρώνονται φωτογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία.

Η Δήμητρα Ματσούκα χωρίς μακιγιάζ στα παρασκήνια

Παράλληλα, η Δήμητρα Ματσούκα ετοιμάζεται για την επόμενη θεατρική της εμφάνιση. Από τις 14 Οκτωβρίου θα πρωταγωνιστεί στο θέατρο Λαμπέτη στη θρυλική κωμωδία του Μελ Μπρουκς «Να ζει κανείς ή να μη ζει», σε απόδοση και σκηνοθεσία των Ρέππα – Παπαθανασίου.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο μακιγιέρ Δημήτρης Γκίκας, η ηθοποιός εμφανίζεται στα παρασκήνια της φωτογράφισης για τη νέα παράσταση, χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Στην παράσταση θα συμπρωταγωνιστήσουν μαζί της ο Παντελής Καναράκης, ο Θάνος Μπίρκος, η Άννα Κουρή και άλλοι ηθοποιοί.

Η Δήμητρα Ματσούκα συμμετέχει αυτή την περίοδο και στη νέα σειρά του ERTFLIX «Θάλασσες μας χώρισαν», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου. Στη σειρά πρωταγωνιστούν η Κατερίνα Λέχου και ο Λεωνίδας Κακούρης.

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ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
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ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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