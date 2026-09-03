Αμαλία Κωστοπούλου: «Την εβδομάδα πριν τον γάμο κατέρρευσα»

Βίντεο για τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Τζέικ Μέντγουελ από την εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται»

Μία δημόσια εξομολόγηση για τις ημέρες πριν από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ έκανε η Αμαλία Κωστοπούλου μέσα από νέο βίντεο στο κανάλι της στο YouTube, απαντώντας στις πιο συχνές ερωτήσεις που δέχτηκε για τη μεγάλη ημέρα.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου αποκάλυψε πως το άγχος την κατέβαλε λίγες ημέρες πριν από την τελετή, σε σημείο που αρρώστησε και χρειάστηκε να παραμείνει στο Παρίσι περισσότερο από όσο είχε προγραμματίσει.

«Το άγχος με χτύπησε σαν τρένο»

Η Αμαλία περιέγραψε ότι όλα άλλαξαν περίπου μία εβδομάδα πριν από τον γάμο, όταν η πρόγνωση του καιρού άρχισε να δείχνει βροχές και καταιγίδες. «Το άγχος με χτύπησε σαν τρένο μία εβδομάδα πριν από την τελετή. Ξαφνικά είχα τρομερό άγχος, κυρίως επειδή η πρόγνωση άλλαξε και από ήλιο έδειχνε καταιγίδες όλη μέρα. Δεν είχαμε κανένα εναλλακτικό σχέδιο για τη βροχή», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, βρισκόταν στο Παρίσι για το τελευταίο fitting του νυφικού της όταν η πίεση κορυφώθηκε.

«Έπρεπε να φύγω σε 12 ώρες, αλλά τελικά έμεινα τέσσερις μέρες γιατί αρρώστησα από το άγχος. Αρρώστησα τόσο πολύ που δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, ούτε να μπω στο αυτοκίνητο για να πάω στο αεροδρόμιο. Νόμιζα ότι θα λιποθυμήσω», εξομολογήθηκε.

Το άγχος της ημέρας του γάμου

Η Αμαλία Κωστοπούλου παραδέχτηκε πως ούτε την ημέρα του γάμου κατάφερε να μείνει ήρεμη, αφού είχε αμέτρητες σκέψεις για το αν όλα θα πάνε όπως τα είχε φανταστεί.

«Έλεγα συνέχεια: “Θεέ μου, δεν θέλω να αργήσω. Είναι καλά τα μαλλιά μου; Είναι ωραίο το μακιγιάζ μου; Πώς θα μπω στο αυτοκίνητο χωρίς να τσαλακώσω το φόρεμά μου;”», ανέφερε με χιούμορ.

Κλείνοντας, παραδέχτηκε πως δεν διαχειρίστηκε ψύχραιμα την εβδομάδα πριν από την τελετή. «Αν με ρωτάτε πώς έμεινα ήρεμη, η απάντηση είναι… δεν έμεινα. Κατέρρευσα, αρρώστησα και μετά απλώς προχώρησα», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας με ειλικρίνεια τις στιγμές έντασης που έζησε πριν από τον γάμο της.

Ο λαμπερός γάμος του ζευγαριού στη Μεσσηνία αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα του φετινού καλοκαιριού. Η Αμαλία Κωστοπούλου γνώρισε τον εκλεκτό της καρδιάς της στην Αμερική, όπου ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να ζει τον έρωτά του με διακριτικότητα, με την Αμαλία να μοιράζεται μόνο λίγες προσωπικές στιγμές στα social media.