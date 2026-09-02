Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza

Η κόρη του Πασχάλη παντρεύτηκε τον Γάλλο συνθέτη, την Κυριακή 30/8

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Απόσπασμα από τη συνέντευξη του στο Happy Day- Τι είχε πει για την κόρη του, τον Οκτώβριο του 2025

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζήνα Αρβανιτίδη παντρεύτηκε τον Franck Zaragoza στη Γλυφάδα στις 30 Αυγούστου.
  • Ο γάμος τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, με γαμήλια δεξίωση στην Κερατέα.
  • Ο Franck Zaragoza είναι Γάλλος συνθέτης γνωστός ως Ocoeur, ενώ η Ζήνα έχει σπουδάσει μουσική και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη σύνθεση.
  • Η σχέση τους βασίζεται στην κοινή τους αγάπη για τη μουσική, με εκτίμηση ότι είναι ζευγάρι από το 2014.
  • Στον γάμο συμμετείχαν γνωστά πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού και η Ζήνα μοιράστηκε φωτογραφία από την επόμενη ημέρα στα social media.

Η Ζήνα Αρβανιτίδη, κόρη του Πασχάλη, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Franck Zaragoza, στη Γλυφάδα την Κυριακή 30 Αυγούστου. 

Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, παρουσία συγγενών και φίλων, ενώ ακολούθησε γαμήλια δεξίωση στην Κερατέα.

Πασχάλης: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης του

Τη νύφη συνόδευσε στην εκκλησία ο πατέρας της, με την 50χρονη μουσικοσυνθέτρια να λάμπει μέσα στο strapless ρομαντικό νυφικό της. 

Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza

Ο Franck Zaragoza, γνωστός καλλιτεχνικά ως Ocoeur, είναι Γάλλος συνθέτης. Γεννήθηκε το 1988 και ζει στο Μπορντό, όπου έχει αναπτύξει τη μουσική του δραστηριότητα.

Ασχολείται επαγγελματικά με τη σύνθεση και την παραγωγή ηλεκτρονικής και ambient μουσικής, ενώ διαθέτει και προσωπικές δισκογραφικές κυκλοφορίες.

Από την πλευρά της, η Ζήνα Αρβανιτίδη έχει σπουδάσει πιάνο, αρμονία, φούγκα και μουσική τεχνολογία. Ακολουθεί επαγγελματική πορεία στη μουσική σύνθεση και από το 2015 κατοικεί στο Μπορντό, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά και έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με την Universal Production Music.

Ο Πασχάλης με την κόρη του, Ζήνα, το 2007/ NDP

Ο Πασχάλης με την κόρη του, Ζήνα, το 2007/ NDP

Η κοινή βάση του ζευγαριού στη μουσική

Η σχέση τους φαίνεται να χτίστηκε πάνω σε μια κοινή γλώσσα δημιουργίας. Και οι δύο έχουν αφιερωθεί στη μουσική, από διαφορετικά δημιουργικά πεδία, με αποτέλεσμα η επαγγελματική τους διαδρομή να λειτουργήσει ως σημείο σύνδεσης και στην προσωπική τους ζωή.

Η Ζήνα Αρβανιτίδη και ο Franck Zaragoza μοιράζονται την ίδια αγάπη για τη σύνθεση και τη δημιουργία, στοιχείο που αποτέλεσε βασικό άξονα της σχέσης τους. 

Εκτιμάται ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι από το 2014.

Ο γάμος και η δεξίωση στην Κερατέα

Μετά το μυστήριο, οι καλεσμένοι κατευθύνθηκαν σε κτήμα στην Κερατέα, όπου πραγματοποιήθηκε η γαμήλια δεξίωση. Η βραδιά εξελίχθηκε με μουσική και χορό, στοιχεία που είχαν κεντρική θέση στη γιορτή.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν ο χορός του Πασχάλη με την κόρη του, υπό τους ήχους του τραγουδιού «Τι όμορφη που ήταν η αγάπη μας».

 

Στον γάμο βρέθηκαν και πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού, ανάμεσά τους η Μπέσσυ Αργυράκη και η Σοφία Αρβανίτη. Οι δύο τραγουδίστριες ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με τον Πασχάλη και ερμήνευσαν το «Μάθημα Σολφέζ», το τραγούδι με το οποίο η Ελλάδα είχε συμμετάσχει στη Eurovision το 1977.

Η πρώτη ανάρτηση μετά τον γάμο

Η Ζήνα Αρβανιτίδη μοιράστηκε και στα social media μια πρώτη εικόνα από την επόμενη ημέρα του γάμου. Μέσα από τα Instagram Stories δημοσίευσε φωτογραφία από το γαμήλιο αυτοκίνητο.

Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza

Τη συνόδευσε με τη φράση: «Yesterday was special».

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