Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 2 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάμαντος μάρτυρος.

Ο Μάμας ήταν βοσκός και μαρτύρησε επί αυτοκράτορα Αυρηλιανού (270-275), σύμφωνα με τους εγκωμιαστικούς λόγους προς αυτόν του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού. Μορφώθηκε από τον επίσκοπο Καισαρείας και σε ηλικία 12 ετών αποσύρθηκε σ’ ένα σπήλαιο, όπου ζούσε με τα άγρια θηρία.

Στην πορεία τού χρόνου συνελήφθη από τους στρατιώτες του τοπικού ηγεμόνα Αλέξανδρου και του ζητήθηκε να αποκηρύξει την πίστη του. Ο Μάμας αρνήθηκε και κλείσθηκε στη φυλακή για ένα μήνα, χωρίς νερό και τροφή. Κατόπιν, οδηγήθηκε σ’ ένα αμφιθέατρο και προτού προλάβει να γίνει βορά στα άγρια θηρία, άφησε την τελευταία του πνοή.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Μάμας, Μάμαντας, Μάμα

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:56 και θα δύσει στις 19:53. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 57 λεπτά.

Σελήνη 9.3 ημερών