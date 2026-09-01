Σάκης Τανιμανίδης: «Ήταν το μόνο ρίσκο που δεν χρειάστηκε να σκεφτώ»

Η τρυφερή ανάρτηση για τα 8 χρόνια γάμου με τη Χριστίνα Μπόμπα

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Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα γιορτάζουν 8 χρόνια γάμου σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2018 στη Σίφνο, με κουμπάρους τη Μαρίνα Βερνίκου και τον Μίλτο Καμπουρίδη.
  • Ο Σάκης δημοσίευσε ρομαντική φωτογραφία στο Instagram, εκφράζοντας την αγάπη του.
  • Η οικογένεια τους μεγάλωσε το 2021 με δίδυμες κόρες, Αριάνα και Φιλίππα.
  • Η Χριστίνα έχει μιλήσει για τη διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης και τη στήριξη του Σάκη.

Η σημερινή ημέρα είναι πολύ ιδιαίτερη για τον Σάκη Τανιμανίδη και τη Χριστίνα Μπόμπα, καθώς συμπληρώνουν 8 χρόνια έγγαμου βίου. 

Ήταν 1η Σεπτεμβρίου του 2018 όταν το αγαπημένο ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στον Ιερό Ναό Ταξιάρχη στο Βαθύ της Σίφνου, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα, με κουμπάρους τη Μαρίνα Βερνίκου και τον Μίλτο Καμπουρίδη. Ποιος μπορεί να ξεχάσει, άλλωστε, τον πρώτο τους χορό υπό τους ήχους του θρυλικού «Stand by Me» στο λαμπερό πάρτι που ακολούθησε;

Με αφορμή την επέτειό τους, ο παρουσιαστής γύρισε τον χρόνο πίσω και δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια ρομαντική φωτογραφία με τη Χριστίνα Μπόμπα ντυμένη νύφη, συνοδεύοντάς τη με την πιο γλυκιά εξομολόγηση:

Σάκης Τανιμανίδης: Η μεταμεσονύχτια βόλτα με τις δίδυμες κόρες του

«Έχω πάρει πολλά ρίσκα στη ζωή μου. Αυτό, 8 χρόνια πριν, ήταν το μόνο που δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Για πάντα μαζί».

 

Η ανάρτηση του Σάκη Τανιμανίδη

Η απάντηση από τη γνωστή influencer δεν άργησε να έρθει, γράφοντας συγκινημένη κάτω από το post: «Είσαι όλος μου ο κόσμος!».

Οκτώ χρόνια μετά το «ναι» στο κυκλαδίτικο νησί, η ζωή τους έχει αλλάξει ριζικά. Στις 23 Ιουνίου 2021, η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον ερχομό των δίδυμων κοριτσιών τους, Αριάνας και Φιλίππας, που αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Η Χριστίνα Μπόμπα δεν έχει διστάσει στο παρελθόν να μιλήσει ανοιχτά για τη διαδρομή της εξωσωματικής γονιμοποίησης μέχρι να γίνει μαμά, τονίζοντας πόσο βράχος στάθηκε δίπλα της ο Σάκης.

Η Χριστίνα Μπόμπα αποκαλύπτει: «Είχα άγχος μην πάθω καρκίνο λόγω ορμονών»

Σήμερα, η τετραμελής πλέον οικογένεια γιορτάζει την αγάπη της, πιο ενωμένη και ευτυχισμένη από ποτέ!

 

 

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ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
 |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
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