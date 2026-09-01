Στη Χαλκιδική θα βρεθεί αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψής της θα είναι η τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου των Αγωνιστών της Χαλκιδικής του 1821, όπου θα εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό, θα απευθύνει χαιρετισμό και θα καταθέσει στεφάνι.

Στη συνέχεια, η κα Κεφαλογιάννη θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και των τουριστικών φορέων της περιοχής, με επίκεντρο τις προοπτικές του τουρισμού και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυσης της Χαλκιδικής ως προορισμού.

Η επίσκεψη εντάσσεται στην κυβερνητική περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής.

