Περιοδεία της Όλγας Κεφαλογιάννη την Τετάρτη στη Χαλκιδική

Θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό και θα έχει επαφές με φορείς

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STAR.GR
Πολιτικη
Όλγα Κεφαλογιάννη
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη θα επισκεφθεί τη Χαλκιδική την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.
  • Πρώτος σταθμός η τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου των Αγωνιστών της Χαλκιδικής του 1821, όπου θα εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό.
  • Θα απευθύνει χαιρετισμό και θα καταθέσει στεφάνι.
  • Θα συναντηθεί με εκπροσώπους αυτοδιοίκησης και τουριστικών φορέων για την ανάπτυξη του τουρισμού.
  • Η επίσκεψη είναι μέρος κυβερνητικής περιοδείας στη Βόρεια Ελλάδα για την ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών.

Στη Χαλκιδική θα βρεθεί αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη

Περιοδεία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στην Καστοριά

Πρώτος σταθμός της επίσκεψής της θα είναι η τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου των Αγωνιστών της Χαλκιδικής του 1821, όπου θα εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό, θα απευθύνει χαιρετισμό και θα καταθέσει στεφάνι.

Στη συνέχεια, η κα Κεφαλογιάννη θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και των τουριστικών φορέων της περιοχής, με επίκεντρο τις προοπτικές του τουρισμού και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυσης της Χαλκιδικής ως προορισμού.

Ισχυρό παρών στην ονομαστική γιορτή της Όλγας Κεφαλογιάννη

Η επίσκεψη εντάσσεται στην κυβερνητική περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής.
 

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