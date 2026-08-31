Έπεσαν σήμερα οι υπογραφές στο Ισραήλ για την απόκτηση από την Ελλάδα του αντιαεροπορικού θόλου που θα προστατεύει τη χώρα μας από εναέριες απειλές. Τα υπερσύγχρονα ισραηλινά συστήματα θα ενταχθούν στη λεγόμενη «Ασπίδα του Αχιλλέα», τη στιγμή που η Άγκυρα κλιμακώνει τις προκλήσεις της στο Αιγαίο, με συνεχείς πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Όπως ανέφερε ο στρατιωτικός συντάκτης του STAR Κώστας Συμεωνίδης, στο ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, ο αντιαεροπορικός θόλος περιλαμβάνει πολλά επίπεδα προστασίας. Στο ανώτερο, είναι το σύστημα DAVID’S SLING, για να καταρρίπτει τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους Κρουζ και άλλους στόχους υψηλής ταχύτητας. Στο μεσαίο επίπεδο είναι το BARAK MX και στο χαμηλότερο, για μικρές απειλές, το SPYDER.

Ασπίδα του Αχιλλέα: Προστασία από μεγάλες, μεσαίες και μικρές απειλές

Θα υπάρχει όμως και το DRONE DOME ειδικά για τα εχθρικά drones. Πρωταρχικό ρόλο στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα παίζει το υπερσύγχρονο ραντάρ ELM-2084 και φυσικά το Ενιαίο Σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου.

Το Drone Dome ειδικά για μη επανδρωμένα συστήματα

Ραντάρ με ΑΙ θα επιλέγουν τους στόχους προς κατάρριψη!



Όπως επίσης ανέφερε στο STAR ο αντιπτέραρχος ε.α. και επίτιμος Διοικητής της ΔΑΥ Κωνσταντίνος Ιατρείδης, τα ραντάρ της «Ασπίδας του Αχιλλέα» θα έχουν και τεχνητή νοημοσύνη, «δηλαδή θα μπορούν να υπολογίσουν την τροχιά του βλήματος, ή άλλου στόχου, δίνοντας εντολή στα όπλα ώστε να καταστρέφουν τους πυραύλους και τα αεροσκάφη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό».



Η ιστορική συμφωνία με το Ισραήλ



Η ιστορική συμφωνία για την αγορά από τη χώρα μας του γιγαντιαίου αντιαεροπορικού θόλου, αξίας τριών δισεκατομμυρίων ευρώ, υπογράφτηκε το πρωί στο Τελ Αβίβ, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα. Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή».

Η δήλωση του Νίκου Δένδια για την υπογραφή της Συμφωνίας

Τη συμφωνία με τους Ισραηλινούς υπέγραψε ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας. Στο μεγάλο αυτό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν και 19 ελληνικές εταιρείες, με το ποσοστό συμμετοχής τους να υπερβαίνει το 25% και να αγγίζει τα 750 εκατ. ευρώ.

Στρατηγική συμφωνία: Ελλάδα και Λίβανος αναβαθμίζουν τις σχέσεις τους



Όμως η Ελλάδα φροντίζει να διατηρεί καλές σχέσεις και με χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το Ισραήλ. Είναι ενδεικτικό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποθέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρόεδρο του Λιβάνου.

«Έχουμε τη συναντίληψη ότι η Ανατολική Μεσόγειος από περιοχή εντάσεων να μετατραπεί σε περιοχή συνεργασίας και διασυνδεσιμότητας» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Για τη «γεωγραφία της καρδιάς» μιλάει πάλι ο Ερντογάν

Την ίδια στιγμ, κι ενώ τουρκικά drones συνεχίζουν να παραβιάζουν ακόμα και νύχτα τον εναέριο χώρο του Αιγαίου, ο Ερντογάν μιλάει πάλι προκλητικά για τη «γεωγραφία της καρδιάς», όλων των μουσουλμάνων, που δε γνωρίζει σύνορα, ενώ απειλεί όσους πάνε κόντρα στην Τουρκία.

«Όσοι επιχειρούν να προκαλέσουν την Τουρκία, πριν παρασυρθούν από ονειροπολήσεις, να διαβάσουν ένα βιβλίο ιστορίας και να δουν το δικό τους παρελθόν» διαμήνυσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

συμφωνία Μέκκας: Στην Κωνσταντινούπολη συνεδρίασαν για πρώτη φορά οι ΥΠΕΞ Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας.



Μάλιστα, στην Κωνσταντινούπολη συνεδρίασαν σήμερα για πρώτη φορά οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των τριών χωρών της συμφωνίας της Μέκκας, δηλαδή Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες σχεδιάζουν να εντάξουν κι άλλες μουσουλμανικές χώρες στη συμμαχία τους.

Γ. Γεραπετρίτης : «Προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο»

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου - Ισραήλ θα προχωρήσει τους επόμενους μήνες, δήλωσε σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί η άδεια της Άγκυρας και ότι η χώρα μας προετοιμάζεται για κάθε σενάριο.