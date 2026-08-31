Φρικτός θάνατος για ζευγάρι: Τους ρούφηξε το τζακούζι

Τραγικό τέλος βρήκε ένα ζευγάρι από το Λονδίνο στην Ισπανία, όταν εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο τζακούζι της βίλας όπου διέμεναν.

Τα πτώματα του 48χρονου Πάτρικ και της 51χρονη σύζυγου Τόμασινα εντόπισαν τα δύο έφηβα παιδιά τους το απόγευμα της περασμένης Τρίτης και ειδοποίησαν αμέσως τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Αρχικά, οι Αρχές αντιμετώπισαν την υπόθεση ως πιθανή εγκληματική ενέργεια, καθώς στα σώματα των δύο θυμάτων εντοπίστηκαν σημάδια και γρατζουνιές. Ωστόσο, το ενδεχόμενο αυτό αποκλείστηκε και οι έρευνες στράφηκαν σε ένα πιθανό δυστύχημα που συνδέεται με το τζακούζι.

Τους ρούφηξε το τζακούζι - Πώς έγινε η τραγωδία

Τα πρώτα στοιχεία από τις ιατροδικαστικές έδειξαν ότι και οι δύο υπέστησαν καρδιακή ανακοπή. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το ζευγάρι να παγιδεύτηκε κάτω από το νερό εξαιτίας της ισχυρής αναρρόφησης του συστήματος υδρομασάζ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Las Provincias, οι δύο άνθρωποι πιστεύεται ότι εγκλωβίστηκαν από την υπερβολική δύναμη αναρρόφησης και πέθαναν κατά την απεγνωσμένη προσπάθειά τους να απεγκλωβιστούν. Η έντονη σωματική προσπάθεια και το ακραίο στρες που προκλήθηκε εξετάζονται ως πιθανοί παράγοντες που οδήγησαν στην καρδιακή ανακοπή.

Οι γρατζουνιές που εντοπίστηκαν στα σώματά τους εκτιμάται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα, ότι προκλήθηκαν από τις προσπάθειές τους να σωθούν και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον και όχι από επίθεση τρίτου προσώπου.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν, ωστόσο, και ένα δεύτερο σενάριο: το ενδεχόμενο ηλεκτρικής βλάβης στο τζακούζι να προκάλεσε ηλεκτροπληξία στον έναν από τους δύο. Στην περίπτωση αυτή, ο άλλος ενδέχεται να έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να τον διασώσει.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις ισπανικές Αρχές να εξετάζουν λεπτομερώς τον εξοπλισμό του τζακούζι. Το περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκε για τρίτη φορά αυτοψία στο σημείο, παρουσία ειδικού σε συστήματα υδρομασάζ.

Οι Αρχές αναμένουν τα πλήρη αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και της τεχνικής έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο σημειώθηκε η τραγωδία.