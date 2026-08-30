Επιβατικό πλοίο αναποδογύρισε ανοιχτά της Κερύνειας στα Κατεχόμενα, το μεσημέρι της Κυριακής 30 Αυγούστου, λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τρία ναυτικά μίλια ανοικτά της Κερύνειας, ενώ στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 279 άτομα. Αμέσως μετά τη βύθιση του πλοίου ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή, με τη συμμετοχή των αρμόδιων σωστικών υπηρεσιών, σκαφών της λεγόμενης Ακτοφυλακής, αλλά και ιδιωτικών πλοιαρίων που έσπευσαν να συνδράμουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μεταξύ των επιβαινόντων, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός ο ακριβής αριθμός των τραυματιών ή η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Όπως αναφέρει το philenews.com, πρόκειται για το επιβατηγό Express, ιδιοκτησίας της εταιρείας Filo Jet και σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα Kıbrıs Postası.

Ασθενοφόρα έχουν τεθεί σε ετοιμότητα στην περιοχή προκειμένου να παραλάβουν τους διασωθέντες, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνση όλων των επιβατών συνεχίζονται. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της βύθισης και την εξέλιξη της επιχείρησης διάσωσης.