Κατεχόμενα: Αναποδογύρισε πλοίο με 279 επιβάτες ανοιχτά της Κερύνειας

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης - Αναφορές για τραυματίες

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Πηγή: sigmalive
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επιβατικό πλοίο αναποδογύρισε ανοιχτά της Κερύνειας με 279 επιβάτες το μεσημέρι της 30ης Αυγούστου.
  • Το περιστατικό συνέβη περίπου τρία ναυτικά μίλια από την ακτή, αμέσως μετά την αναχώρηση του πλοίου.
  • Ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή σωστικών υπηρεσιών και ιδιωτικών σκαφών.
  • Αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών, αλλά δεν είναι γνωστός ο αριθμός ή η σοβαρότητα τους.
  • Οι αρχές αναμένονται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της βύθισης.

Επιβατικό πλοίο αναποδογύρισε ανοιχτά της Κερύνειας στα Κατεχόμενα, το μεσημέρι της Κυριακής 30 Αυγούστου, λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τρία ναυτικά μίλια ανοικτά της Κερύνειας, ενώ στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 279 άτομα. Αμέσως μετά τη βύθιση του πλοίου ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή, με τη συμμετοχή των αρμόδιων σωστικών υπηρεσιών, σκαφών της λεγόμενης Ακτοφυλακής, αλλά και ιδιωτικών πλοιαρίων που έσπευσαν να συνδράμουν.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μεταξύ των επιβαινόντων, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός ο ακριβής αριθμός των τραυματιών ή η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Όπως αναφέρει το philenews.com, πρόκειται για το επιβατηγό Express, ιδιοκτησίας της εταιρείας Filo Jet και σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα Kıbrıs Postası.

Ασθενοφόρα έχουν τεθεί σε ετοιμότητα στην περιοχή προκειμένου να παραλάβουν τους διασωθέντες, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνση όλων των επιβατών συνεχίζονται. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της βύθισης και την εξέλιξη της επιχείρησης διάσωσης.

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