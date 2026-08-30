Μήλος: Τουρίστρια τραυματίστηκε μετά από αποκόλληση βράχων στο Κλέφτικο

Η 34χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του νησιού

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Τουρίστρια Τραυματίστηκε Από Αποκόλληση Βράχων Στο Κλέφτικο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραυματίστηκε 34χρονη Αυστραλή τουρίστρια στο Κλέφτικο της Μήλου.
  • Ο τραυματισμός προήλθε από αποκόλληση βράχων κατά τη διάρκεια θαλάσσιου λουτρού.
  • Η τουρίστρια μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Μήλου έχοντας τις αισθήσεις της.
  • Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μήλου.
  • Το περιστατικό συνέβη κατά την περιήγηση με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος.

Τραυματίστηκε 34χρονη, υπήκοος Αυστραλίας, στην περιοχή «Κλέφτικο», στη νότια Μήλο, μετά από αποκόλληση βράχων, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Η γυναίκα είχε μεταβεί στην περιοχή με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος που πραγματοποιούσε περιήγηση γύρω από το νησί. Κατά τη διάρκεια θαλάσσιου λουτρού στο «Κλέφτικο», σημειώθηκε αποκόλληση βράχων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Η 34χρονη μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της στο λιμάνι της Μήλου και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μήλου για την παροχή ιατρικής περίθαλψης

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