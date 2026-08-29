Στη σύλληψη ενός 27χρονου ειδικού φρουρού προχώρησε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, μετά από καταγγελία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 16χρονης.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας. Ο 27χρονος φέρεται να ακολούθησε με το αυτοκίνητό του τη 16χρονη και να της έκανε σχόλια για την εμφάνισή της, αναφέροντάς της μεταξύ άλλων ότι είναι όμορφη.

Η καταγγελία της 16χρονης

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ανήλικη γνωστοποίησε στον Ειδικό Φρουρό την ηλικία της και του ζήτησε να την αφήσει. Εκείνος φέρεται στη συνέχεια να ζήτησε να την αγκαλιάσει και να επιχείρησε να τη φιλήσει.

Η 16χρονη φέρεται να αντέδρασε, να τον απώθησε και ο 27χρονος να απομακρύνθηκε με το όχημά του.

Στην καταγγελία περιλαμβάνεται επίσης η αναφορά ότι, πριν από το συμβάν, ο Ειδικός Φρουρός είχε δώσει στην ανήλικη την ταυτότητά της στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

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