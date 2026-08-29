Hyundai Tucson Hybrid: Κορυφαία διάκριση  για το εσωτερικό του

Η άψογη εφαρμογή των παιδικών καθισμάτων

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Αυτοκινητο
Hyundai Tucson Hybrid: Κορυφαία διάκριση  για το εσωτερικό του
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Η Hyundai Motor America ανακοίνωσε ότι το Hyundai TUCSON Hybrid αναδείχθηκε Top Finisher στην ετήσια έκθεση “Best Cars for Car Seats 2026” της διαδικτυακής πλατφόρμας αγοράς αυτοκινήτων Cars.com. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το TUCSON Hybrid σημείωσε εξαιρετική επίδοση στις αξιολογήσεις παιδικών καθισμάτων της δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας αυτοκινήτου, κερδίζοντας τη διάκριση χάρη στην υψηλή βαθμολογία που κατ.

Hyundai Tucson Hybrid: Κορυφαία διάκριση  για το εσωτερικό του

Η διάκριση Top Finisher απονέμεται σε οχήματα που παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις στους Car Seat Checks της Cars.com, μια αξιολόγηση πρακτικά της εφαρμογής διαφορετικών τύπων παιδικών καθισμάτων, συμπεριλαμβανομένων βρεφικών καθισμάτων και καθισμάτων με ανύψωση (booster seats). Η αξιολόγηση εξετάζει τόσο τη σωστή τοποθέτηση καθισμάτων με φορά προς τα εμπρός και προς τα πίσω, όσο και την ευκολία πρόσβασης στα σημεία στερέωσης LATCH. 

Η αναγνώριση αυτή του TUCSON από την διαδικτυακή πλατφόρμα αγοράς αυτοκινήτων Cars.com υπογραμμίζει τη δέσμευση της Hyundai στην ασφάλεια και τη σημασία του σχεδιασμού του εσωτερικού και των καθισμάτων των οχημάτων της, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη συμβατότητα και απόδοση διαφορετικών τύπων παιδικών καθισμάτων. Συνολικά, η εξειδικευμένη ομάδα του Cars.com δοκίμασε 56 μοντέλα του έτους 2026 για τη διαμόρφωση της φετινής λίστας “Best Cars for Car Seats”.

Hyundai Tucson Hybrid: Κορυφαία διάκριση  για το εσωτερικό του

Το TUCSON Hybrid διαθέτει πλήρη σειρά βασικού εξοπλισμού ασφαλείας, που περιλαμβάνει τα συστήματα:
•    Forward Collision Attention Assist (Υποβοήθηση Αποφυγής Εμπρόσθιας Σύγκρουσης)
•    Lane Departure Warning (Προειδοποίηση Ακούσιας Αλλαγής Λωρίδας)
•    Lane Keep Assist (Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας)
•    High Beam Assist (Αυτόματη Διαχείριση Μεγάλης Σκάλας Φώτων)
•    Driver Attention Warning (Προειδοποίηση Απόσπασης Προσοχής Οδηγού)
•    Hillstart Assist (Υποβοήθηση Εκκίνησης σε Ανηφόρα)
•    Rear Occupant Alert (ειδοποίηση παρουσίας επιβατών στα πίσω καθίσματα)

Επιπλέον, τόσο οι εμπρός όσο και οι πίσω θέσεις διαθέτουν ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και περιοριστές φορτίου στον βασικό εξοπλισμό.

 

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