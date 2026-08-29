Απάντηση στα τουρκικά drones που παραβιάζουν σχεδόν καθημερινά πλέον τον εναέριο χώρο μας, ετοιμάζεται να δώσει η Αθήνα, που αναγκάζεται να απογειώνει πανάκριβα μαχητικά για να αναχαιτίζει τα φθηνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Άγκυρας.

Όπως είπε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star, Κώστας Συμεωνίδης, η απάντηση είναι ο αντι-drone θόλος που θα αγοράσουμε από το Ισραήλ, ένα υπερσύγχρονο σύστημα αεράμυνας, που θα εντοπίζει, θα παρεμβάλλεται και θα εξουδετερώνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι πληροφορίες του Κώστα Συμεωνίδη για τον αντι-drone θόλο

Ο αντι-drone θόλος είναι ένα κομμάτι της λεγόμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα», η αγορά της οποίας υπογράφεται τη Δευτέρα στο Ισραήλ, μεταξύ Αθήνας και Τελ-Αβίβ.

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Προτεραιότητα ειδικά στον αντι-drone θόλο ζητά το ελληνικό Πεντάγωνο

Το ολοκληρωμένο σύστημα του αντιαεροπορικού θόλου θα παραδοθεί σε τρία χρόνια στη χώρα μας, όμως το ελληνικό Πεντάγωνο θέλει διακαώς να προηγηθεί η παράδοση του αντι-drone θόλου, λόγω της απειλής των τουρκικών UAV.

Τι θα κάνει αυτό το σύστημα; Θα ανιχνεύει και θα εντοπίζει με ηλεκτρονική σάρωση τα drones που θα πετούν παράνομα στο Αιγαίο.

Μετά, είτε θα ακολουθεί το λεγόμενο Soft Kill με ηλεκτρονικά αντίμετρα, ώστε το UAV να τυφλώνεται, να πέφτει, ή να αναγκάζεται να προσγειωθεί, είτε θα ακολουθεί το Hard Kill, όπου το drone θα καταρρίπτεται με μικρούς πυραύλους, συστήματα laser και ειδικά πυροβόλα.

Στόχος είναι να αποτρέπουμε την είσοδο τουρκικών drones στο Αιγαίο και να μην απογειώνουμε πανάκριβα μαχητικά αεροσκάφη για να αναχαιτίσουμε φθηνά τουρκικά όπλα.

Δένδιας για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Eπιβεβλημένη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής μας»

Σε δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», στο «Βήμα της Κυριακής», τονίζει ότι:

«Η "Ασπίδα του Αχιλλέα" είναι ένας σημαντικός κρίκος της μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων και μια επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας. Η πατρίδα μας περνά σε μια νέα πραγματικότητα, σε μια νέα αντίληψη για την άμυνα και την αποτροπή».







