«Σφάζονται» τα κόμματα για το αν θα γίνει η Ακρίτα αντιπρόεδρος Βουλής

Αρνείται να την ψηφίσει η ΝΔ μπλοκάροντας την εκλογή της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλενα Ακρίτα προτείνεται ως αντιπρόεδρος της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
  • Η ψηφοφορία για την εκλογή της θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου, απαιτώντας 75 ψήφους για να εκλεγεί.
  • Η ΝΔ έχει δηλώσει ότι δεν θα την ψηφίσει, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση την στηρίζουν.
  • Η κόντρα μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχει ενταθεί, με αλληλοκατηγορίες για τη στάση τους σε άλλες ψηφοφορίες.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση υπέρ της Ακρίτα, υποστηρίζοντας την ανάγκη για εκπροσώπηση γυναικών στο Προεδρείο.

«Σφαγή» στην «ποδιά» της Έλενας Ακρίτα που προτείνεται για αντιπρόεδρος της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ, εξελίσσεται από χθες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη στηρίζουν, ενώ η ΝΔ που «μπλοκάρει» την προοπτική εκλογής της,  σήμερα τα έβαλε με το ΠΑΣΟΚ. 

Ο Αντώνης Αντωνόπουλος μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τις πληροφορίες για την πρώτη άγρια κοινοβουλευτική σύγκρουση της περιόδου. 

Έλενα Ακρίτα κατά Βάσιας Αναστασίου για το... «βαμμένο μαλλί του Τσίπρα»

Όπως ανέφερε, η ψηφοφορία για την Έλενα Ακρίτα στη Βουλή θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου, όμως η κόντρα έχει ήδη ξεκινήσει. Στο διαδικαστικό, η κ. Ακρίτα χρειάζεται 75 ψήφους για να εκλεγεί. Αν όμως  τα «παρών» είναι περισσότερα από τις θετικές ψήφους, όπως αναμένεται, τότε η υποψηφιότητά της θα απορριφθεί.

Η ΝΔ που έχει την  πλειοψηφία  έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα την ψηφίσει. Σε αντίθετη κατεύθυνση ειναι ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση, που την στηρίζουν, ενώ η ΝΙΚΗ δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί. 

Ανοίγει η Βουλή, «ξεκινούν οι μεταγραφές»

Κάπου εδώ άνοιξε το πολιτικό μέτωπο. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ  ότι στηρίζει την κ. Ακρίτα, αλλά ψήφισε παρών για τον διοικητή της ΤτΕ  Γιάννη Στουρνάρα. 

Το ΠΑΣΟΚ σήκωσε το γάντι, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι καταπίνει αμάσητες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη ΝΔ. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην κ. Ακρίτα και καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου δηλώνει ότι τη στηρίζει για να υπάρχει μια μαχητική γυναίκα στο Προεδρείο της Βουλής.  


 

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