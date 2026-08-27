«Σφαγή» στην «ποδιά» της Έλενας Ακρίτα που προτείνεται για αντιπρόεδρος της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ, εξελίσσεται από χθες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη στηρίζουν, ενώ η ΝΔ που «μπλοκάρει» την προοπτική εκλογής της, σήμερα τα έβαλε με το ΠΑΣΟΚ.

Ο Αντώνης Αντωνόπουλος μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τις πληροφορίες για την πρώτη άγρια κοινοβουλευτική σύγκρουση της περιόδου.

Όπως ανέφερε, η ψηφοφορία για την Έλενα Ακρίτα στη Βουλή θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου, όμως η κόντρα έχει ήδη ξεκινήσει. Στο διαδικαστικό, η κ. Ακρίτα χρειάζεται 75 ψήφους για να εκλεγεί. Αν όμως τα «παρών» είναι περισσότερα από τις θετικές ψήφους, όπως αναμένεται, τότε η υποψηφιότητά της θα απορριφθεί.

Η ΝΔ που έχει την πλειοψηφία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα την ψηφίσει. Σε αντίθετη κατεύθυνση ειναι ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση, που την στηρίζουν, ενώ η ΝΙΚΗ δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί.

Κάπου εδώ άνοιξε το πολιτικό μέτωπο. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι στηρίζει την κ. Ακρίτα, αλλά ψήφισε παρών για τον διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα.

Το ΠΑΣΟΚ σήκωσε το γάντι, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι καταπίνει αμάσητες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη ΝΔ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην κ. Ακρίτα και καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου δηλώνει ότι τη στηρίζει για να υπάρχει μια μαχητική γυναίκα στο Προεδρείο της Βουλής.



