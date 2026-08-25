Προκαλεί και στο πεδίο η Τουρκία: Κατακόρυφη αύξηση παραβιάσεων

Πάνω από 2.000 τουρκικές παραβιάσεις στη θάλασσα το 2026!

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Πολιτικη
Προκαλεί η Τουρκία με κατακόρυφη αύξηση παραβιάσεων (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αύξηση παραβιάσεων από την Τουρκία: 482 παραβιάσεις στον αέρα και πάνω από 2.000 στη θάλασσα από την αρχή του χρόνου.
  • Ρεκόρ 186 παραβιάσεων στον αέρα τον Αύγουστο, κυρίως από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
  • Σημαντική συνάντηση της νέας πρέσβεως του Ισραήλ στην Ελλάδα με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στο Πεντάγωνο.
  • Η πρεσβεία του Ισραήλ αναγνωρίζει την Ελλάδα ως στρατηγικό σύμμαχο.
  • Η κατάσταση αυξάνει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Οι Τούρκοι αυξάνουν καθημερινά τις παραβιάσεις τους, τόσο στον αέρα, όσο και στη θάλασσα, ανεβάζοντας την ένταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και στο πεδίο. Ο Κώστας Συμεωνίδης μετέδωσε αποκαλυπτικά στοιχεία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για τις τουρκικές προκλήσεις από την αρχή του χρόνου.     

Τουρκία: Παράκρουση με σενάριο επίθεσης Ελλάδας – Ισραήλ στα κατεχόμενα

Όπως ανέφερε, σήμερα το «κοντέρ» κατέγραψε τρεις παραβιάσεις από τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Συνολικά, από την αρχή του χρόνου, έχουν σημειωθεί 482 παραβιάσεις στον αέρα, κυρίως από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά και αρκετές από μαχητικά. 

Οι παραβιάσεις από την Τουρκία φέτος τον Αύγουστο

Οι παραβιάσεις από την Τουρκία φέτος τον Αύγουστο 

Οι περισσότερες μάλιστα έχουν γίνει τώρα τον Αύγουστο, όπου έχουμε το ρεκόρ των 186 παραβιάσεων, πριν καν τελειώσει ο μήνας. 

Στη θάλασσα, από την αρχή του χρόνου, έχουμε πάνω από 2.000 παραβιάσεις, τόσο από κρατικά τουρκικά πλοία, όσο και από τουρκικά ψαράδικα. 

Πάνω από 2026 παραβιάσεις από την Τουρκία στη θάλασσα το 2026!

Πάνω από 2026 παραβιάσεις από την Τουρκία στη θάλασσα το 2026! 

Στο Πεντάγωνο η πρώτη συνάντηση της νέας πρέσβεως του Ισραήλ στην Ελλάδα 

Την ίδια στιγμή, η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, επέλεξε το ελληνικό Πεντάγωνο για να κάνει την παρθενική της επίσκεψη. Το πρωί είδε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, σε μια συνάντηση που είχε έντονη συμβολική σημασία. 

Η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στο Πεντάγωνο

Η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στο Πεντάγωνο 

Μάλιστα, λίγο αργότερα η πρεσβεία του Ισραήλ, σε ανάρτησή της, χαρακτήρισε τη χώρα μας πραγματικό φίλο και στρατηγικό σύμμαχο του Ισραήλ.  

Το θερμό μήνυμα της πρεσβείας του Ισραήλ για την Ελλάδα

Το θερμό μήνυμα της πρεσβείας του Ισραήλ για την Ελλάδα 


 

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