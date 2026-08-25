Δύο πληρωμές επιστροφής ενοικίου αναμένεται να λάβουν το φθινόπωρο περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι στη δημόσια Υγεία που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.
Η πρώτη καταβολή προγραμματίζεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά αναδρομικά τα ενοίκια που πληρώθηκαν το 2024. Η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος Νοεμβρίου και θα υπολογιστεί βάσει των μισθωμάτων του 2025.
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