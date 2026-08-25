Επιστροφή ενοικίου έως 1.600 ευρώ: Για ποιους θα είναι διπλή η πληρωμή

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STAR.GR
Οικονομια
Επιστροφή ενοικίου για δημόσιους λειτουργούς στην περιφέρεια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Περίπου 50.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν επιστροφή ενοικίου έως 1.600 ευρώ.
  • Δύο πληρωμές επιστροφής ενοικίου προγραμματίζονται για το φθινόπωρο.
  • Η πρώτη πληρωμή θα γίνει έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026 για ενοίκια του 2024.
  • Η δεύτερη πληρωμή θα γίνει έως το τέλος Νοεμβρίου 2026 για ενοίκια του 2025.
  • Οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Δύο πληρωμές επιστροφής ενοικίου αναμένεται να λάβουν το φθινόπωρο περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι στη δημόσια Υγεία που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Η πρώτη καταβολή προγραμματίζεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά αναδρομικά τα ενοίκια που πληρώθηκαν το 2024. Η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος Νοεμβρίου και θα υπολογιστεί βάσει των μισθωμάτων του 2025.

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